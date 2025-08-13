Шанс на безкоштовну освіту: як перейти з контракту на бюджет у 2025 році

В Україні стартувала процедура переведення студентів з контрактної форми навчання на вільні бюджетні місця. Процес триватиме до 18 серпня 2025 року.

Що треба знати про переведення на бюджет

Щоб претендувати на переведення, абітурієнт має спершу бути зарахованим на контракт за тією ж спеціальністю. При цьому, якщо в заяві про вступ зазначено, що вступник бере участь у конкурсі виключно на контракт і повідомлений про неможливість переведення, права на бюджет він не матиме.

Переведення здійснюють на місця, на які рекомендовані абітурієнти не скористалися правом зарахування.

Хто має право на обов’язкове переведення

Без конкурсу на бюджет переводять вступників із пільгових категорій, зокрема:

діти загиблих військових, поліцейських та інших осіб, визначених законом;

діти, батьки яких загинули під час Революції Гідності або бойових дій за кордоном;

особи, чий один з батьків зник безвісти під час служби;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Переведення за наявності вільних місць

Якщо вакантні місця залишаються, переведення можуть отримати:

особи з інвалідністю I та II груп;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

діти з багатодітних сімей;

учасники бойових дій та внутрішньо переміщені особи;

абітурієнти з територій активних та можливих бойових дій.

Порядок переведення

Спершу переводять тих, хто має право на обов’язкове переведення, незалежно від конкурсного бала. Потім - пільговиків, чий бал нижчий від прохідного не більше ніж на 15-25 пунктів (залежно від спеціальності).

У разі відсутності вакантних місць університет може використати місця з інших спеціальностей тієї ж галузі або звернутися до замовника з проханням про додаткові місця.

Документи, що підтверджують пільги, потрібно подати одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт. Несвоєчасне подання розглядається лише в межах наявного залишку бюджетних місць.