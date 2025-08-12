У вишах стартувала друга хвиля вступу на контракт: що треба знати абітурієнтам

В українських університетах, де залишилися вільні місця для контрактників, розпочався другий етап вступної кампанії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Хто може долучитись до вступної кампанії

Взяти участь можуть абітурієнти, які:

не отримали жодної рекомендації до зарахування 5 серпня;

отримали рекомендацію, але не виконали вимоги для вступу;

уже зараховані, але хочуть паралельно здобути ще одну вищу освіту.

Заяви, подані під час основного етапу, автоматично беруть участь у конкурсі без урахування пріоритетів. У другій хвилі можна отримати кілька рекомендацій на контракт, якщо є вільні місця та достатній конкурсний бал.

Виші відбиратимуть вступників за результатами рейтингу - від найвищих балів до нижчих, у межах ліцензованого обсягу.

Вступники, які під час першого етапу відмовилися від контрактного місця за пріоритетом, зможуть претендувати на грант. Натомість ті, хто відмовився від бюджетної рекомендації, права на грант не матимуть.

Друга хвиля зарахування на контракт триватиме до 30 серпня.

Вступна кампанія 2025

Цьогоріч вступники на бюджет отримали рекомендації на зарахування за пріоритетністю 5 серпня. Вони мали їх підтвердити до 9 серпня, інакше вибували із рейтингів. Аналогічна опція діяла і для заявників на контракт. Рекомендації для зарахування у межах першої хвилі отримали понад 170 тисяч вступників.

З 11 серпня розпочався вступ на тільки на контракт (за наявності вільних місць).

Найбільше цьогоріч подавали заявки на спеціальності: