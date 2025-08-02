150 вишів уже в програмі. Де можна навчатися за держгрантом у 2025 році: повний список
У 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. Станом на 31 липня участь у ньому беруть вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Що треба знати про гранти на навчання
Державний грант - це форма фінансової підтримки від держави для здобуття вищої освіти. Він спрямований на часткове або повне покриття вартості навчання у межах контракту.
Грант має цільове призначення: його можна використати виключно для оплати за навчання в обраному університеті. Перевести ці кошти у готівку чи витратити на інші потреби неможливо.
Кошти, отримані у вигляді гранту, не підлягають поверненню. Крім того, отримання гранту не зобов’язує студента до відпрацювання чи інших форм компенсації після завершення навчання. Більше про умови отримання гранту на начання можна дізнатись тут.
У яких вишах можна навчатись за грантом
- Національний транспортний університет
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- Відокремлений структурний підрозділ "Класичний фаховий коледж Сумського державного університету"
- Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
- Національний університет фізичного виховання і спорту України
- Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
- Луганська державна академія культури і мистецтв
- Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
- Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
- Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
- Харківська державна академія дизайну і мистецтв
- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
- Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
- Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва"
- Харківська державна академія культури
- Сумський державний університет
- Донецький національний університет імені Василя Стуса
- Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
- Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
- Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"
- Криворізький державний педагогічний університет
- Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут"
- Закарпатська академія мистецтв
- Київський національний університет будівництва і архітектури
- Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
- Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету
- Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
- Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
- Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету
- Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
- Західноукраїнський національний університет
- Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету
- Миколаївський національний аграрний університет
- Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
- Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
- Луцький національний технічний університет
- Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі"
- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
- Сумський національний аграрний університет
- Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
- Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"
- Національний університет "Одеська юридична академія"
- Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Білоцерківський національний аграрний університет
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Національний університет "Острозька академія"
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
- Національний університет "Одеська морська академія"
- Університет митної справи та фінансів
- Запорізький національний університет
- Одеський національний морський університет
- Державний університет економіки і технологій
- Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
- Харківський національний автомобільно-дорожній університет
- Вінницький національний технічний університет
- Криворізький національний університет
- Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
- Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
- Хмельницький національний університет
- Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
- Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
- Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила"
- Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"
- Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний університет "Чернігівська політехніка"
- Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
- Поліський національний університет
- Черкаський державний технологічний університет
- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
- Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
- Національний університет "Запорізька політехніка"
- Дніпровський державний технічний університет
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
- Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
- Одеський державний аграрний університет
- Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"
- Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
- Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
- Буковинський державний медичний університет
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Національний університет «Одеська політехніка»
- Волинський національний університет імені Лесі Українки
- Одеський національний технологічний університет
- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
- Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
- Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
- Рівненський державний гуманітарний університет
- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
- Київський національний лінгвістичний університет
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили
- Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
- Мукачівський державний університет
- Національний університет водного господарства та природокористування
- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
- Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Дніпровський державний аграрно-економічний університет
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
- Пенітенціарна академія України
- Маріупольський державний університет
- Державний університет "Житомирська політехніка"
- Державний торговельно-економічний університет
- Шосткинський інститут Сумського державного університету
- Херсонський державний аграрно-економічний університет
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
- Національний фармацевтичний університет
- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
- ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького"
- Донецький національний медичний університет
- Дніпровський державний медичний університет
- Житомирський державний університет імені Івана Франка
- Уманський національний університет
- Донбаська державна машинобудівна академія
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ"
- Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
- Одеська державна академія будівництва та архітектури
- Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"
- Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
- Національний лісотехнічний університет України
- Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
- Центральноукраїнський національний технічний університет
- Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
- Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
- Київський національний університет технологій та дизайну
- Вінницький національний аграрний університет
- Полтавський державний медичний університет
- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
- Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"
- Харківський національний медичний університет
- Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницький соціально-економічний інститут
- Донецький державний університет внутрішніх справ
- Львівська національна академія мистецтв
- Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет"
- Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури"
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Раніше ми писали про те, що на вступ на бакалаврат уже подали майже 770 тисяч заявок. Найбільше охочих навчатись у вишах Києва та Львова. Лідером серед прийнятих заявок став Львівський національний університет ім. Івана Франка - 13 581. Найпопулярнішими серед абітурієнтів залишаються спеціальності: "право", "менеджмент" і "філологія".
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