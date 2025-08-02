150 вишів уже в програмі. Де можна навчатися за держгрантом у 2025 році: повний список

У 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. Станом на 31 липня участь у ньому беруть вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.

Що треба знати про гранти на навчання

Державний грант - це форма фінансової підтримки від держави для здобуття вищої освіти. Він спрямований на часткове або повне покриття вартості навчання у межах контракту.

Грант має цільове призначення: його можна використати виключно для оплати за навчання в обраному університеті. Перевести ці кошти у готівку чи витратити на інші потреби неможливо.

Кошти, отримані у вигляді гранту, не підлягають поверненню. Крім того, отримання гранту не зобов’язує студента до відпрацювання чи інших форм компенсації після завершення навчання. Більше про умови отримання гранту на начання можна дізнатись тут.

У яких вишах можна навчатись за грантом