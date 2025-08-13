Шанс на бесплатное образование: как перейти с контракта на бюджет в 2025 году

В Украине стартовала процедура перевода студентов с контрактной формы обучения на свободные бюджетные места. Процесс продлится до 18 августа 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Что нужно знать о переводе на бюджет

Чтобы претендовать на перевод, абитуриент должен сначала быть зачисленным на контракт по той же специальности. При этом, если в заявлении о поступлении указано, что абитуриент участвует в конкурсе исключительно на контракт и уведомлен о невозможности перевода, права на бюджет он не будет иметь.

Перевод осуществляют на места, на которые рекомендованные абитуриенты не воспользовались правом зачисления.

Кто имеет право на обязательный перевод

Без конкурса на бюджет переводят поступающих из льготных категорий, в частности:

дети погибших военных, полицейских и других лиц, определенных законом;

дети, родители которых погибли во время Революции Достоинства или боевых действий за рубежом;

лица, чей один из родителей пропал без вести во время службы;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Перевод при наличии свободных мест

Если вакантные места остаются, перевод могут получить:

лица с инвалидностью I и II групп;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

дети из многодетных семей;

участники боевых действий и внутренне перемещенные лица;

абитуриенты с территорий активных и возможных боевых действий.

Порядок перевода

Сначала переводят тех, кто имеет право на обязательный перевод, независимо от конкурсного балла. Затем - льготников, чей балл ниже проходного не более чем на 15-25 пунктов (в зависимости от специальности).

В случае отсутствия вакантных мест университет может использовать места по другим специальностям той же отрасли или обратиться к заказчику с просьбой о дополнительных местах.

Документы, подтверждающие льготы, нужно подать одновременно с выполнением требований для зачисления на контракт. Несвоевременное представление рассматривается только в пределах имеющегося остатка бюджетных мест.