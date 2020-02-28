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Украина закрепилась в таблице коэффициентов УЕФА благодаря успеху "Шахтера"

Новости » Спорт     28.02.2020 - 11:14
Украина закрепилась в таблице коэффициентов УЕФА благодаря успеху "Шахтера"
Фото: "Шахтер" выбил португальскую команду (shakhtar.com)

Чемпион УПЛ выбил португальскую команду

По итогам очередных матчей плей-офф еврокубков Украина закрепилась на 10 месте в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Единственный представитель страны "Шахтер" за ничью с "Бенфикой", добавив в копилку Украины еще одно очко. А сама Португалия на стадии 1/16 финала потеряла сразу всех четырех участников в Лиге Европы: "Брага" вылетела от "Рейнджерса", "Порту" от "Байера", а "Спортинг" от "Истанбула".

Также европредставителей уже не осталось у Бельгии и Нидерландов, которые идут на 8 и 9 позициях.

У Турции, идущей 11 в списке, последний представитель в еврокубках "Истанбул" также как и донецкий клуб прошел в следующий раунд, обыграв в ответном матче 1/16 ЛЕ "Спортинг".

Таблица коэффициентов УЕФА влияет на распределение путевок через один сезон.

Девятая ассоциация, за которое еще в теории борется Украина, имеет такие квоты в еврокубках-2021/22: два представителя в ЛЧ (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном) и одного в ЛЕ (в плей-офф раунде).

А вот 10 позиция уже теряет некоторые привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11, которая не позволяет ассоциации делегировать свой клуб автоматом в группу Лиги чемпионов.

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