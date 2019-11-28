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"Александрия" потеряла шанс на выход в плей-офф Лиги Европы

Новости » Спорт     28.11.2019 - 22:01
"Александрия" потеряла шанс на выход в плей-офф Лиги Европы

Украинская команда уступила "Вольфсбургу" в 5 туре группового этапа

Украинская "Александрия" проиграла немецкому "Вольфсбургу" в матче 5 тура группового этапа Лиги Европы-2019/20. Поединок во Львове на "Арена Львов" завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил нападающий "волков" Ваутер Вегорст с пенальти в компенсированное к первому тайму время.

Таким образом, александрийцы потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. Команда Владимира Шарана занимает последнее место в группе с тремя очками. "Вольфсбург" имеет в активе восемь очков и гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы.

В параллельном матче "Сент-Этьен" и "Гент" сильнейшего не выявили - 0:0. Бельгийский клуб благодаря этому счету набрал девять пунктов и вместе с "Вольфсбургом" вышел в плей-офф. В последнем туре им осталось выяснить, кто именно займет в группе первую позицию.

В заключительном туре "Александрия" в гостях встретится с "Гентом", "Вольфсбург" примет "Сент-Этьен".

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