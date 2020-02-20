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"Шахтер" победил "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Новости » Спорт     20.02.2020 - 21:54
"Шахтер" победил "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Фото: "Шахтер" - "Бенфика" (twitter.com/FCShakhtar)

Два отмененных гола и исторический VAR

Донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на ОСК "Металлист" в Харькове завершился со счетом 2:1.

Голом на 20 минуте отличился полузащитник "горняков" Марлос. Изначально шотландский арбитр Бобби Мэдден засчитал забитый мяч, но пересмотрев видеоповтор, отменил взятие ворот. Судейская бригада посчитала, что Марлос во время удара Мораеса находился в офсайде. Это впервые в матчах плей-офф Лиги Европы система VAR отменила гол.

Счет же в поединке был открыт на 56 минуте. Автором забитого мяча стал Алан Патрик. Но "Бенфика" быстро сумела отыграться. На 65 минуте гол забил Томаш Тавареш, но арбитр не засчитал его, назначив пенальти. Здесь тоже в дело вмешался VAR. 11-метровый реализовал Пицци. Дончане сумели вырвать победу на 72 минуте - вперед команду вывел Виктор Коваленко.

Ответный матч между командами состоится 27 февраля.

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