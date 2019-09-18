Шахтер - Манчестер Сити: анонс матча

"Шахтер" стартует в главном клубном евротурнире Лиге чемпионов матчем против "Манчестер Сити". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают преимущество "горожанам". Поединок обслужит португальская бригада арбитров.

18 сентября 22:00

Харьков, ОСК "Металлист"

Третий сезон подряд жеребьевка определила "Шахтер" и "Манчестер Сити" в одну группу на турнире. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции даже иронично пошутил об очередной встрече с "горняками".

В прошлом сезоне "Сити" дважды разгромил донецкий клуб, выиграв сначала в Харькове со счетом 3:0, а затем в Манчестере - 6:0. До этого команды обменялись домашними победами (2:0 в Англии и 2:1 в Украине).

Накануне нынешней встречи "Манчестер Сити" опубликовал топ-5 голов, которые команда забивала в разное время донецкому клубу.

"Шахтер" пробился в Лигу чемпионов в ранге сильнейшей команды Украины. В сезоне 2018/19 "горняки" стали чемпионами в 12 раз и оформили третий подряд "золотой дубль".

"Манкунианцы" также выиграли свою внутреннюю Премьер-лигу, став чемпионами Англии второй раз подряд и в шестой раз в истории. В предыдущем сезоне закрепился в основе английской команды воспитанник академии "Шахтера" украинец Александр Зинченко, подписав с клубом, как следствие, 5-летний контракт.

За год в "Шахтере" произошли существенные изменения: Луиш Каштру в июне сменил на тренерском мостике отправившегося в "Рому" Паулу Фонсеку. Также в команду пришел Евгений Коноплянка, который покинул после двух лет немецкий "Шальке".

"Горняки" успешно выступают на старте сезона, одержав 7 побед в 7 турах, и с отрывом возглавляют таблицу чемпионата Украины. "Горожане" идут вторыми в английский Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера "Ливерпуля".