УЕФА назначил судей на стартовый матч "Шахтера" в группе Лиги чемпионов

Фото: "Шахтер" - "Манчестер Сити" (shakhtar.com)

Поединок с "Манчестер Сити" рассудят рефери из Португалии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов донецкого "Шахтера" против "Манчестер Сити".Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Встречу обслужит португальская бригада арбитров во главе с 40-летним Артуром Диашем. Ассистентами рефери будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Видеопомощник - рефери Тьягу Мартинш, ассистент видеопомощника - рефери Жоау Пиньейру.

Артуш Диаш в свое время пересекался с "Шахтером" в рамках Лиги Европы. В 2016 году Диаш работал на 1/8 финала, в которой "Шахтер" победил бельгийский "Андерлехт" (3:1).

В сезоне 2013/2013 португалец обслуживал матч группового этапа Лиги Европы "Фиорентина" - "Днепр" (2:1).

Поединок 1 тура группового этапа "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" в среду, 18 сентября. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, национальную сборную Украины на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2019/20 будут представлять 12 футболистов - три легионера и девять игроков "Шахтера".