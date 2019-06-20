Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

Соглашение рассчитано на пять лет
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко подписал новый контракт со своим клубом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английского клуба.
Новое соглашение украинца с "горожанами" рассчитано на 5 лет - до лета 2024 года.
В предыдущем сезоне Зинченко провел за команду 29 матчей, забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач.
Украинский футболист является игроком "Ман Сити" с лета 2016 года.
С "горожанами" украинец дважды становился победителем английской Премьер-лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предложит Зинченко новое соглашение на улучшенных условиях.