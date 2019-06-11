Фонсека покинул "Шахтер" и возглавил "Рому"

Фото: Паулу Фонсека (shakhtar.com)

За три сезона с донецкой командой он сделал три золотых дубля

Донецкий "Шахтер" сообщил об уходе из команды главного тренера Паулу Фонсеки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "горняков".

Контракт Фонсеки с "Шахтером" был рассчитан до лета 2020 года. Всего под руководством наставника команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.

ФК «Шахтер» благодарит Паулу Фонсеку и его тренерский штаб за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и великих побед!https://t.co/PgUhcXyJ5U — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 11, 2019

Отмечается, что возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу за три сезона вернул "Шахтеру" лидерство в украинском футболе. С командой он сделал три золотых дубля. За эти годы "оранжево-черные" выиграли три чемпионских титула, три раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

По данным СМИ, португальца в "Шахтере" может заменить бразилец Антонио Карлос Заго, который ранее работал в донецком клубе ассистентом Мирчи Луческу на протяжении 2013-2015 годов.

Сам же Фонсека продолжит тренерскую карьеру в итальянской "Роме". Контракт с подписан до 2022 года.

Paulo Fonseca sarà il nuovo responsabile tecnico dell’#ASRoma dalla stagione 19-20 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 11, 2019

Напомним, ранее Фонсека заявлял, что не намерен покидать "Шахтер" летом.