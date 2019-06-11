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Фонсека покинул "Шахтер" и возглавил "Рому"

Новости » Спорт    11.06.2019 - 11:10
Фонсека покинул "Шахтер" и возглавил "Рому"
Фото: Паулу Фонсека (shakhtar.com)

За три сезона с донецкой командой он сделал три золотых дубля

Донецкий "Шахтер" сообщил об уходе из команды главного тренера Паулу Фонсеки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "горняков".

Контракт Фонсеки с "Шахтером" был рассчитан до лета 2020 года. Всего под руководством наставника команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.

Отмечается, что возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу за три сезона вернул "Шахтеру" лидерство в украинском футболе. С командой он сделал три золотых дубля. За эти годы "оранжево-черные" выиграли три чемпионских титула, три раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

По данным СМИ, португальца в "Шахтере" может заменить бразилец Антонио Карлос Заго, который ранее работал в донецком клубе ассистентом Мирчи Луческу на протяжении 2013-2015 годов.

Сам же Фонсека продолжит тренерскую карьеру в итальянской "Роме". Контракт с подписан до 2022 года.

Напомним, ранее Фонсека заявлял, что не намерен покидать "Шахтер" летом.

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