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Уже привык играть против "Шахтера", - Гвардиола

Новости » Спорт    17.09.2019 - 21:31
Уже привык играть против "Шахтера", - Гвардиола
Фото: Хосеп Гвардиола (shakhtar.com)

Наставник "Ман Сити" ответил на вопрос о матчах с "горняками" каждый сезон

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола иронично прокомментировал очередную встречу с донецким "Шахтером". Об этом он заявил, отвечая на вопрос во время предматчевой пресс-конференции.

Английская команда третий сезон подряд сыграет на групповом этапе турнира против "горняков".

"Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против "Шахтера" много раз: с "Барселоной", "Баварией" и теперь с "Ман Сити". Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится", - сказал наставник.

Также он заявил, что каждый раз интересно играть против "Шахтера" и на этот раз ожидает сложную игру.

"Я хочу сказать, что "Шахтер" по стилю достаточно нестандартная для нас команда, она играет не так, как большинство коллективов АПЛ. Будет сложно и интересно. Скорее всего, будет достаточно близкий счет. Хочу также сказать, что я очень уважаю "Шахтер", - добавил Гвардиола.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" в рамках 1 тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в Харькове 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, УЕФА назначил португальскую бригаду арбитров на поединок.

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