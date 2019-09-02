Коноплянка стал футболистом "Шахтера"

Фото: Коноплянка и Палкин (facebook.com/Palkin.Sergey)

Довольно неожиданное возвращение в УПЛ

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка стал игроком донецкого "Шахтера". Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Условия сделки пока не разглашаются.

Отметим, сегодня, 2 сентября, Коноплянка пропустил тренировку национальной команды, чтобы завершить переход.

По информации итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, в "Шахтере" Коноплянка может заменить Тайсона, на которого претендует итальянский "Милан".

Ранее украинским вингером интересовался "Бешикташ", однако переход в турецкий клуб так и не состоялся. Также сообщалось об интересе со стороны итальянских клубов.

В прошлом сезоне Коноплянка не входил в основу "Шальке", забив гол и отдав 2 ассиста в 21 матче во всех турнирах. Всего за два года в немецком клубе хавбек забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 78 матчах. До этого он играл за Испанскую "Севилью" и "Днепр".

Также на его счету 21 гол в 82 матчах в футболке сборной Украины.

На данный момент "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ.