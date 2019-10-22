Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч

Донецкий "Шахтер" примет загребское "Динамо" в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

22 октября 19:55

Харьков, ОСК "Металлист"

Во вторник, 22 октября, на стадионе "Металлист" в Харькове состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо".

В прямом эфире территории Украины транслировать поединок будет телеканал "Футбол 1", начало - в 19:55 по киевскому времени.

Кроме того, начиная с 18:45, эксперты в студии программы "Ночь Лиги чемпионов" обсудят предстоящую дуэль, а после завершения поединка оценят увиденное на поле.

Главным арбитром встречи будет Матеу Лаос из Испании. Его помощниками на линиях стали Пау Себриан Дэвис и Роберто Дель Паломар. Четвертый арбитр - Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Напомним, команда Луиша Каштру подходит к встрече без кадровых потерь.

После двух туров украинская и хорватская команды набрали по 3 очка и занимают в группе второе и третье места соответственно из-за разницы забитых голов. Обе команды в предыдущих турах победили итальянскую "Аталанту" и проиграли английскому "Манчестер Сити".

Поэтому именно с чемпионами Хорватии дончане будут бороться за выход из группы, и 2 личные встречи подряд клубы рассматривают как ключевые для продолжения борьбы в турнире.