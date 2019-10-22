Шахтар - Динамо Загреб: де дивитися матч

Донецький "Шахтар" прийме загребське "Динамо" в рамках поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

22 жовтня 19:55

Харків, ОСК "Металіст"

У вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Металіст" в Харкові відбудеться матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому зіграють донецький "Шахтар" і загребське "Динамо".

У прямому ефірі території України транслюватиме поєдинок буде телеканал "Футбол 1", початок - о 19:55 за київським часом.

Крім того, починаючи з 18:45, експерти в студії програми "Ніч Ліги чемпіонів" обговорять майбутню дуель, а після завершення поєдинку оцінять побачене на поле.

Головним арбітром зустрічі буде Матеу Лаос з Іспанії. Його помічниками на лініях стали Пау Себріан Девіс і Роберто Дель Паломар. Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуера Монтеро.

Нагадаємо, команда Луїша Каштру підходить до зустрічі без кадрових втрат.

Після двох турів українська та хорватська команди набрали по 3 очки і посідають в групі друге і третє місця відповідно через різницю забитих голів. Обидві команди в попередніх турах перемогли італійську "Аталанту" та програли англійському "Манчестер Сіті".

Тому саме з чемпіонами Хорватії донеччани будуть боротися за вихід із групи, й 2 особисті зустрічі поспіль клуби розглядають як ключові для продовження боротьби в турнірі.