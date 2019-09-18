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"Шахтер" стартовал в группе Лиги чемпионов с поражения от "Ман Сити"

Новости » Спорт    18.09.2019 - 23:54
"Шахтер" стартовал в группе Лиги чемпионов с поражения от "Ман Сити"
Фото: "Шахтер" - "Манчестер Сити" (twitter.com/fcshakhtar)

Команда Гвардиолы еще раз разгромила "горняков"

Донецкий "Шахтер" в домашнем матче потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Металлист" в Харькове завершился со счетом 0:3.

Счет в матче открыл Рияд Марез на 24 минуте, сыграв на добивании после дальнего выстрела Жезуса. На 38 минуте Илкай Гюндоган увеличил преимущество в счете. Точку в матче уже во втором тайме поставил Габриэль Жезус, который отправил мяч точно в нижний угол ворот.

В другом поединке квартета C сразились загребское "Динамо" и итальянская "Аталанта". Чемпион Хорватии обыграл представителя Серии А благодаря голу Марина Леоваца и хет-трику Мислава Оршича - 4:0.

Жребий сводит "горняков" и "горожан" в групповом этапе Лиги чемпионов третий сезон подряд. Из четырех встреч между донецким и английским кубом, только раз "Шахтеру" удалось добыть победу, остальные три матча оставались за "Ман Сити".

В прошлом сезоне "Сити" дважды разгромил донецкий клуб, выиграв сначала в Харькове со счетом 3:0, а затем в Манчестере - 6:0. До этого команды обменялись домашними победами (2:0 в Англии и 2:1 в Украине).

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