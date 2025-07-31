"Шахтар" знищив "Бешикташ" та зробив крок до Ліги Європи: деталі яскравої перемоги

Ліга Європи. 2-й кваліфікаційний раунд. Другий матч

"Шахтар" - "Бешикташ" - 2:0

Голи: Кевін (12) Куан Елфас (45+ 2)

Потужна підтримка

Матч-відповідь між українським та турецьким клубами проходить на номінально домашньому полі для "гірників" – на стадіоні імені Генрика Реймана в польському Кракові.

На цю зустріч зібралось понад 12 тисяч уболівальників - це рекорд серед українських клубів у єврокубках на території Польщі.

Турецький сектор також був активним, близько 400 фанатів "Бешикташа" влаштували справжнє піротехнічне шоу з димовими шашками.

"Шахтар" - "Бешикташ": огляд ключових моментів матчу

Уже на 12-й хвилині "гірники" відкрили рахунок. Після яскравого індивідуального проходу Кевін увірвався до штрафного майданчика суперника та влучно пробив у ближній кут – 1:0.

Наприкінці першої половини зустрічі донецький клуб подвоїв свою перевагу. Еліас вдало обрав позицію у штрафному майданчику та замкнув простріл із флангу, відправивши м’яч у порожні ворота.

Після перерви команда Арди Турана впевнено контролювали темп гри. Гравці активно використовувала контратаки, одна з яких ледь не завершилася третім м’ячем після удару Траоре.

"Бешикташ", своєю чергою, не зміг серйозно загрожувати воротам Дмитра Різника.

Після першого матчу в Стамбулі, де "Шахтар" здобув перемогу з рахунком 4:2, загальний результат протистояння становить 6:2 на користь української команди.

Перший матч у Туреччині

Нагадаємо, що у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Шахтар" на виїзді здолав "Бешикташ" із рахунком 4:2.

Голи у складі "гірників" забивали Аліссон Сантана (двічі), Егіналду де Соуза Лемос та Кевін Лопес де Маседо. Вирішальний внесок у перемогу зробив саме Кевін, оформивши дубль у другому таймі, зокрема забивши на останній хвилині матчу.

Що далі: суперник "Шахтаря" у Лізі Європи

Після впевненої перемоги над "Бешикташем" донецький "Шахтар" продовжує виступи у кваліфікації Ліги Європи.

У третьому раунді турніру "гірники" зустрінуться з грецьким "Панатінаїкосом", який вилетів із Ліги чемпіонів, поступившись шотландському "Рейнджерс" за сумою двох матчів - 1:3.

Протистояння з представником Греції відбудеться 7 та 14 серпня.

А після завершення єврокубкових поєдинків "Шахтар" повернеться до внутрішньої арени. Уже 3 серпня донецький клуб стартує в новому сезоні Української Прем'єр Ліги-2025/26.

У першому турі чемпіонату "гірники" зіграють проти "Епіцентра". Початок матчу о 15:30.