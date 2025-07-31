RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Гороскопы Спорт Советы Интересное

"Шахтер" уничтожил "Бешикташ" и сделал шаг к Лиге Европы: детали яркой победы

ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" одержал вторую победу над турецким "Бешикташем" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Второй матч

"Шахтер" - "Бешикташ" - 2:0

Голы: Кевин (12) Куан Элфас (45+ 2)

Мощная поддержка

Ответный матч между украинским и турецким клубами проходит на номинально домашнем поле для "горняков" - на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.

На эту встречу собралось более 12 тысяч болельщиков - это рекорд среди украинских клубов в еврокубках на территории Польши.

Турецкий сектор также был активным, около 400 фанатов "Бешикташа" устроили настоящее пиротехническое шоу с дымовыми шашками.

"Шахтер" - "Бешикташ": обзор ключевых моментов матча

Уже на 12-й минуте "горняки" открыли счет. После яркого индивидуального прохода Кевин ворвался в штрафную соперника и точно пробил в ближний угол - 1:0.

 

В конце первой половины встречи донецкий клуб удвоил свое преимущество. Элиас удачно выбрал позицию в штрафной площадке и замкнул прострел с фланга, отправив мяч в пустые ворота.

 

После перерыва команда Арды Турана уверенно контролировали темп игры. Игроки активно использовала контратаки, одна из которых едва не завершилась третьим мячом после удара Траоре.

"Бешикташ", в свою очередь, не смог серьезно угрожать воротам Дмитрия Ризныка.

После первого матча в Стамбуле, где "Шахтер" одержал победу со счетом 4:2, общий результат противостояния составляет 6:2 в пользу украинской команды.

Первый матч в Турции

Напомним, что в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Шахтер" на выезде одолел "Бешикташ" со счетом 4:2.

Голы в составе "горняков" забивали Алиссон Сантана (дважды), Эгиналду де Соуза Лемос и Кевин Лопес де Маседо. Решающий вклад в победу сделал именно Кевин, оформив дубль во втором тайме, в частности забив на последней минуте матча.

Что дальше: соперник "Шахтера" в Лиге Европы

После уверенной победы над "Бешикташем" донецкий "Шахтер" продолжает выступления в квалификации Лиги Европы.

В третьем раунде турнира "горняки" встретятся с греческим "Панатинаикосом", который вылетел из Лиги чемпионов, уступив шотландскому "Рейнджерс" по сумме двух матчей - 1:3.

Противостояние с представителем Греции состоится 7 и 14 августа.

А после завершения еврокубковых поединков "Шахтер" вернется на внутреннюю арену. Уже 3 августа донецкий клуб стартует в новом сезоне Украинской Премьер Лиги-2025/26.

В первом туре чемпионата "горняки" сыграют против "Эпицентра". Начало матча в 15:30.

Также читайте, как житомирское "Полесье" пробилось в 3 круг Лиги конференций.

А еще вам будет интересно, как киевское "Динамо" пробилось в 3-й раунд квалификации Лиги Чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига ЕвропыФутбол