"Шахтер" уничтожил "Бешикташ" и сделал шаг к Лиге Европы: детали яркой победы

Донецкий "Шахтер" одержал вторую победу над турецким "Бешикташем" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
О результате матча сообщает РБК-Украина.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Второй матч
"Шахтер" - "Бешикташ" - 2:0
Голы: Кевин (12) Куан Элфас (45+ 2)
Ответный матч между украинским и турецким клубами проходит на номинально домашнем поле для "горняков" - на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.
На эту встречу собралось более 12 тысяч болельщиков - это рекорд среди украинских клубов в еврокубках на территории Польши.
Турецкий сектор также был активным, около 400 фанатов "Бешикташа" устроили настоящее пиротехническое шоу с дымовыми шашками.
Уже на 12-й минуте "горняки" открыли счет. После яркого индивидуального прохода Кевин ворвался в штрафную соперника и точно пробил в ближний угол - 1:0.
В конце первой половины встречи донецкий клуб удвоил свое преимущество. Элиас удачно выбрал позицию в штрафной площадке и замкнул прострел с фланга, отправив мяч в пустые ворота.
После перерыва команда Арды Турана уверенно контролировали темп игры. Игроки активно использовала контратаки, одна из которых едва не завершилась третьим мячом после удара Траоре.
"Бешикташ", в свою очередь, не смог серьезно угрожать воротам Дмитрия Ризныка.
После первого матча в Стамбуле, где "Шахтер" одержал победу со счетом 4:2, общий результат противостояния составляет 6:2 в пользу украинской команды.
Напомним, что в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Шахтер" на выезде одолел "Бешикташ" со счетом 4:2.
Голы в составе "горняков" забивали Алиссон Сантана (дважды), Эгиналду де Соуза Лемос и Кевин Лопес де Маседо. Решающий вклад в победу сделал именно Кевин, оформив дубль во втором тайме, в частности забив на последней минуте матча.
После уверенной победы над "Бешикташем" донецкий "Шахтер" продолжает выступления в квалификации Лиги Европы.
В третьем раунде турнира "горняки" встретятся с греческим "Панатинаикосом", который вылетел из Лиги чемпионов, уступив шотландскому "Рейнджерс" по сумме двух матчей - 1:3.
Противостояние с представителем Греции состоится 7 и 14 августа.
А после завершения еврокубковых поединков "Шахтер" вернется на внутреннюю арену. Уже 3 августа донецкий клуб стартует в новом сезоне Украинской Премьер Лиги-2025/26.
В первом туре чемпионата "горняки" сыграют против "Эпицентра". Начало матча в 15:30.
Также читайте, как житомирское "Полесье" пробилось в 3 круг Лиги конференций.
А еще вам будет интересно, как киевское "Динамо" пробилось в 3-й раунд квалификации Лиги Чемпионов.