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Мотивовані Усиком: "Полісся" розбило європейського карлика та вийшло в наступне коло Ліги конференцій (відео)

Андорра, Четвер 31 липня 2025 20:54
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Мотивовані Усиком: "Полісся" розбило європейського карлика та вийшло в наступне коло Ліги конференцій (відео) Фото: "Полісся" вперше здолало суперника в єврокубках (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Житомирське "Полісся" уникнуло ганьби на євроарені. Після поразки в першому матчі, "вовки" впевнено та яскраво здолали в грі-відповіді другоого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Санта-Колому" з Андорри і вийшли до наступного кола змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

"Санта-Колома" - "Полісся" - 1:4 (перший матч - 2:1)

Голи: Крушинський, 49 (автогол) - Михайліченко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 60, Гайдучик, 77

"Вперед!" - від чемпіона

Перед матчем-відповіддю у Андоррі футболістів "Полісся" мотивував сам абсолютний чемпіон з боксу Олександр Усик.

Спортсмен, який "за сумісництвом" є форвардом житомирської команди (і навіть представлений у цій якості на офіційному сайті), звернувся до одноклубників:

"Хлопці, сьогодні важлива гра у вас. Хочу кожному з вас побажати боротися, грати до кінця і розуміти: все, що ви зробите - це ваша заслуга. Все, що ви не зробите - це також ваша заслуга. Боріться до кінця! Ви бійці! Будь ласка, покажіть гарну гру. "Полісся", вперед!"

Швидкий гол без продовження

Футболісти "зграї" почули абсолютного чемпіона і доволі швидко встановили паритет за сумоу двох матчів.

Вже на 4-й хвилині спрацював пресинг гостей. Гуцуляк та Михайліченко змусили оборонців "Санта-Коломи" втратити м'яч біля власних воріт, після чого останній з кута штрафного пробив влучно у верхній кут.

Житомирці і після голу продовжили активно діяти на половині поля господарів, і, здавалося, що вони зможуть швидко розвинути успіх. Проте, стартовий натиск більше результату не приніс. А згодом андоррці оговтались.

Принаймні друга реальна небезпека в матчі виникла вже біля воріт Кудрика, коли Леон з меж воротарського головою пробив поруч зі стійкою.

До перерви "вовки" мали ще лише один момент, але Філіппов з лінії штрафного виконав удар невдало. На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги гостей - 0:1.

Гольова феєрія "зграї"

Другий тайм також розпочався з активності гостей. На 48-й хвилині Філіппов подвоїв рахунок, завершивши затяжну атаку своєї команди. 2:0 - цей результат влаштовував житомирців.

Але радіти довелося недовго: вже в наступній своїй атаці "Санта-Колома" один гол відіграла. Захисник "Полісся" Крушинський зрізав м'яч у власні ворота.

Втім український клуб вже знайшов свою гру і його було важко зупинити.

На 60-й хвилині третій гол у ворота господарів провів Андрієвський, пробивши голкіпера з другої спроби.

А на 77-й новачок житомирців Гайдучик записав на свій рахунок дебютний м'яч на євроарені, доповнивши зусилля Назаренка.

Що далі

"Полісся" вперше в історії подолало суперника в єврокубках. Підопічні Руслана Ротаня пробились у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграють з переможцем пари "Паш" (Угорщина) – "Марібор" (Словенія). Матчі цієї стадії пройдуть 7 та 14 серпня.

Раніше стало відомо, з ким зіграє "Динамо" у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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