Скільки зароблятиме Туран у "Шахтарі": турецькі ЗМІ назвали точну суму
Донецький "Шахтар" досягнув домовленості з головним тренером турецького "Еюпспора" Ардою Тураном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HT Spor.
Деталі угоди
Контракт 38-річного турецького фахівця з донецьким клубом набуде чинності з сезону-2025/26. За даними джерела, Туран отримуватиме у "Шахтарі" зарплатню у 2 мільйони євро на сезон.
Турецький тренер "Еюпспора" на початку травня отримав пропозиції від клубів з кількох країн, але український клуб виявив особливий інтерес, зазначають ЗМІ Туреччини.
Також повідомляється, що керівництво "Еюпспора" вже шукає нового тренера. Серед кандидатів – іспанець Альберт Рієра, який зараз очолює чвертьфіналіста Ліги конференцій, словенський "Целє", а також вільні від контрактів італійські зірки – Андреа Пірло та Фабіо Каннаваро.
Нагадаємо, що за "Еюпспор" з січня поточного року виступає колишній капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко.
Подібні колажі зараз публікують багато турецьких ЗМІ (x.com/gzt_spor)
Хто такий Арда Туран
38-річний уродженець Стамбула, вихованець "Галатасарая". Ігрове амплуа – атакуючий півзахисник. Під час кар'єри футболіста дев'ять років провів у Іспанії, виступаючи за "Атлетіко" (2011-2015 роки) та "Барселону" (2015-2020). Зіграв 99 матчів за національну збірну (забив 16 голів).
Завершив активні виступи у 2022-му в рідному "Галатасараї". А в квітні 2023-го очолив "Еюпспор". З цією командою виграв другий дивізіон Туреччини та вийшов в еліту місцевого футболу.
Команда, що представляє один з районів Стамбулу – перший серйозний досвід Турана в тренерській кар'єрі. У чемпіонаті Туреччини-2024/25 новачок Суперліги посідає шосте місце: відстаючи за два тури до фінішу на чотири очки від еврокубкової зони.
Раніше повідомили, що Пушіч не збирається залишати "Шахтар", посилаючись на дію контракту.
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