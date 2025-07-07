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Коли "Динамо" і "Шахтар" стартують в УПЛ-2025/26: точні дати та час усіх матчів першого туру

Понеділок 07 липня 2025 17:23
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Коли "Динамо" і "Шахтар" стартують в УПЛ-2025/26: точні дати та час усіх матчів першого туру Фото: Чемпіони України зіграють перший матч у Рівному (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати та час початку матчів першого туру чемпіонату-2025/26. Турнір стартує в п'ятницю, 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Старт сеону - в Ковалівці

Перший стартовий свисток сезону прозвучить у Ковалівці, де 1 серпня о 15:30 місцевий "Колос" розпочне матч з криворізьким "Кривбасом". У той же день, але о 18:00, у Львові місцевий "Рух" прийматиме одного з новачків УПЛ – "Полтаву".

У суботу, 2 серпня, о 15:30 в боротьбу вступить чемпіон – київське "Динамо", яке на виїзді буде протистояти рівненському "Вересу". В цей же день, о 18:00 луганська "Зоря" зіграє з черкаським ЛНЗ.

Три поєдинки заплановані на неділю, 3 серпня. Спочатку, о 13:00 дебютант еліти "Кудрівка" зіграє з віце-чемпіонами – "Олександрією". Потім, о 15:30, ще один новачок – "Епіцентр" матиме суворий іспит з донецьким "Шахтарем".

А о 18:00 стартує центральний поєдинок туру: "Карпати" – "Полісся". Нагадаємо, що на фініші минулого сезону львів'яни програли "поліським вовкам" перегони за четверте місце, що вивело житомирців у кваліфікацію Ліги конференцій.

Останній матч стартового туру відбудеться у понеділок, 4 серпня, о 18:00. Харківський "Металіст 1925", що повернувся в УПЛ після річної відсутності, прийме столичну "Оболонь".

Перелік матчів 27-го туру УПЛ

П'ятниця, 1 серпня

  • 15:30, "Колос" – "Кривбас"
  • 18:00, "Рух" – "Полтава"

Субота, 2 серпня

  • 15:30, "Верес" – "Динамо"
  • 18:00, "Зоря" – ЛНЗ

Неділя, 3 серпня

  • 13:00, "Кудрівка" – "Олександрія"
  • 15:30, "Епіцентр" – "Шахтар"
  • 18:00, "Карпати" – "Полісся"

Понеділок, 4 серпня

  • 18:00, "Металіст 1925" – "Оболонь"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми писали, що київське "Динамо" перебуває в топі кваліфікації ЛЧ, а "Шахтар" – далеко позаду.

Також став відомий склад донецького "Шахтаря" на перші матчі в Лізі Європи.

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