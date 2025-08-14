"Шахтар" без шести лідерів у матчі плейоф Ліги Європи проти "Панатінаїкоса"

Хто не зіграє

За словами головного тренера Арди Турана, у матчі пропустять півзахисники Дмитро Криськів та Георгій Судаков, вінгери Кевін, Педріньйо і Егіналду, а також нападник Лассіна Траоре.

Усі, крім Судакова, не зможуть вийти через травми. Причина відсутності Георгія не розголошується, але 12 серпня помер його батько Віктор.

"У завтрашньому матчі нам не допоможуть Крисків, Траоре, Егіналду, Кевін, Педріньйо та Судаков. Це непросто, але складні часи народжують нових героїв. Вірю, що завтра героєм стане команда. Ми гратимемо не лише за себе, а й за тих, хто не зможе вийти на поле. Ми - одна команда, одна сім’я",- зазначив головний тренер "гірників".

Статистика відсутніх

Судаков і Педріньйо взяли участь у всіх семи матчах "Шахтаря" у сезоні 2025/26, забивши по одному голу і зробивши асист.

Найрезультативнішим серед тих, хто пропустить зустріч, є Кевін, адже на його рахунку три голи і чотири асисти у трьох матчах.

Попередня гра донеччан

Перша виїзна гра проти грецького клубу завершилася нульовою нічиєю. А матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, 14 серпня, а розпочнеться о 21:00 за київським часом.

У разі перемоги над "Панатінаїкосом" "гірники" вийдуть до плейофу Ліги Європи, де зустрінуться з турецьким "Самсунспором".

Якщо ж донеччани поступляться, їм доведеться грати у плейоф Ліги конференцій проти переможця пари "Утрехт" - "Серветт", перший матч якої завершився перемогою нідерландців 3:1.