"Шахтар" дізнався потенційного опонента у плейоф Ліги конференцій

П'ятниця 08 серпня 2025 01:07
"Шахтар" дізнався потенційного опонента у плейоф Ліги конференцій ФК "Шахтар" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Визначився один із можливих суперників "Шахтаря" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Нідерландський "Утрехт" у першому матчі третього раунду Ліги Європи впевнено переграв швейцарський "Серветт" і наблизився до виходу далі.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

Результат, важливий для України

Нідерландський "Утрехт" та швейцарський "Серветт" провели перший очний матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Поєдинок викликає інтерес і в Україні, адже один із цих клубів потенційно може стати суперником донецького "Шахтаря" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Після жеребкування стало відомо, що у разі поразки "гірників" від "Панатінаїкоса", вони продовжать свій шлях саме в Лізі Конференцій, і зустрінуться з командою, яка поступиться у парі "Серветт"/"Утрехт".

Як розвивався матч

У стартовій половині зустрічі швейцарці повели в рахунку - на 12-й хвилині Джеремі Гілемоно реалізував момент і відкрив рахунок. Однак після перерви ситуація на полі кардинально змінилася.

На 49-й хвилині автогол Антоні Барона дозволив "Утрехту" зрівняти рахунок, а ще за кілька хвилин Сібе Гореманс вивів нідерландців уперед.

Остаточний результат - 3:1 - встановив Гївай Зекіель на 62-й хвилині, підсумувавши камбек "Утрехт".

Коли визначиться суперник

Матч-відповідь між "Утрехтом" і "Серветтом" пройде в Нідерландах у четвер, 14 серпня. Саме тоді стане відомо, хто з них може стати суперником "Шахтаря" - за умови, якщо донеччани не пройдуть "Панатінаїкос".

Варто нагадати, що у першому поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги Європи український клуб зіграв унічию 0:0 з грецькою командою.

Матч-відповідь відбудеться того ж дня - 14 серпня, в польському Кракові.

Плейоф кваліфікації Ліги конференцій запланований на 21 та 28 серпня. Саме в ці дні відбудуться вирішальні поєдинки, які визначать склад учасників групового етапу єврокубків.

Нагадаємо, що у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій перемогу здобуло "Полісся".

Також читайте, як "Динамо" програло "Пафосу" у 3-му раунді Ліги чемпіонів.

