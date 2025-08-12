"Ти був справжній та щирий". Помер батько зірки "Шахтаря" Судакова

У півзахисника "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова сталася непоправна втрата - помер його батько.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсмена.

Футболіст зізнався, що для нього це стало болісним ударом, адже вже завтра у батька мав бути день народження.

"Завтра в тебе мав би бути день народження… але в Бога інший план на цей день" - написав Судаков.

Він розповів, що батько завжди був для нього підтримкою та надихав на нові перемоги.

"Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душою! В четвер ти мав би як завжди дивитись футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені та сказати: "Сынок, ты как всегда лучший"…", - згадав футболіст.

Георгій також поділився теплими спогадами про нещодавню розмову з батьком.

"Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував: "Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные", - написав гравець.

Він додав, що найбільше йому зараз бракує звичних настанов батька перед матчами.

"Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру: "Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший", - зізнався футболіст.

Наприкінці свого повідомлення Судаков закликав шанувальників цінувати час із рідними.

"Не забувайте подзвонити рідним, ніколи не знаєш коли станеться "той самий день»…", - підкреслив він.

Георгій Судаков з батьком (фото: instagram.com/sudakov_11)