"Шахтер" без шести лидеров в матче плейо-фф Лиги Европы против "Панатинаикоса"

Кто не сыграет

По словам главного тренера Арды Турана, в матче пропустят полузащитники Дмитрий Крыськив и Георгий Судаков, вингеры Кевин, Педриньо и Эгиналду, а также нападающий Лассина Траоре.

Все, кроме Судакова, не смогут выйти из-за травм. Причина отсутствия Георгия не разглашается, но 12 августа умер его отец Виктор.

"В завтрашнем матче нам не помогут Крыськив, Траоре, Эгиналду, Кевин, Педриньо и Судаков. Это непросто, но сложные времена рождают новых героев. Верю, что завтра героем станет команда. Мы будем играть не только за себя, но и за тех, кто не сможет выйти на поле. Мы - одна команда, одна семья",- отметил главный тренер "горняков".

Статистика отсутствующих

Судаков и Педриньо приняли участие во всех семи матчах "Шахтера" в сезоне 2025/26, забив по одному голу и сделав ассист.

Самым результативным среди тех, кто пропустит встречу, является Кевин, ведь на его счету три гола и четыре ассиста в трех матчах.

Предыдущая игра дончан

Первая выездная игра против греческого клуба завершилась нулевой ничьей. А ответный матч состоится уже сегодня, 14 августа, а начнется в 21:00 по киевскому времени.

В случае победы над "Панатинаикосом" "горняки" выйдут в плей-офф Лиги Европы, где встретятся с турецким "Самсунспором".

Если же дончане уступят, им придется играть в плей-офф Лиги конференций против победителя пары "Утрехт" - "Серветт", первый матч которой завершился победой нидерландцев 3:1.