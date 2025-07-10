"Шахтар" розніс "Ільвес" у Лізі Європи: всі голи забили бразильці (відео)

Донецький "Шахтар" успішно розпочав єврокубковий сезон, здобувши перемогу у першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".

У четвер, 10 липня, "гірники" стартували у поєдинку першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінських "рисів". Номінально домашня гра для українців пройшла на словенському стадіоні "Стожице" у Любляні.

Цей матч став дебютним офіційним для головного тренера "гірників" Арди Турана. Його підопічні з перших хвилин захопили ініціативу і закінчили матч з рахунком 6:0.

Голи "Шахтаря"

25 хвилина - 1:0, Аліcсон Сантана

Бразильський хавбек відкрив рахунок після активного пресингу. Алісон відібрав м'яч у захисника "Ільвеса" та спокійно пробив у нижній кут повз голкіпера.

44 хвилина - 2:0, Кауан Еліас

Після подачі з кутового Еліас вдало зіграв головою, подвоївши перевагу донеччан. Удар виявився надто сильним для воротаря.

48 хвилина - 3:0, Аліссон Сантана

На старті другого тайму Аліcсон оформив дубль. Він знову змусив суперника помилитися під пресингом і ефектно завершив момент ударом у ближній кут.

74 хвилина - 4:0, Кевін Лопес де Маседо

Кевін добив м'яч у ворота після того, як голкіпер "Ільвеса" відбив удар Алісcона. Захисники не встигли накрити форварда.

88 хвилина - 5:0, Педріньйо

Після підбору м’яча в центрі поля Педріньйо прорвався до воріт і пробив потужно. Голкіпер не зумів впоратись з ударом.

89 хвилина - 6:0, Невертон Мартінс Да Сілва

Остаточний рахунок встановив Невертон, який після активного проходу завершив атаку результативним ударом у нижній кут.

Що далі?

Матч-відповідь між "Ільвесом" та "Шахтарем" запланований на 17 липня у фінському місті Тампере.

Переможець цієї пари зустрінеться у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з турецьким "Бешикташем".

Команда, яка програє, продовжить участь у Лізі конференцій, де її суперником стане нідерландський "АЗ Алкмаар".