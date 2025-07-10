"Шахтар" розніс "Ільвес" у Лізі Європи: всі голи забили бразильці (відео)
Донецький "Шахтар" успішно розпочав єврокубковий сезон, здобувши перемогу у першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".
Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.
У четвер, 10 липня, "гірники" стартували у поєдинку першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінських "рисів". Номінально домашня гра для українців пройшла на словенському стадіоні "Стожице" у Любляні.
Цей матч став дебютним офіційним для головного тренера "гірників" Арди Турана. Його підопічні з перших хвилин захопили ініціативу і закінчили матч з рахунком 6:0.
Голи "Шахтаря"
25 хвилина - 1:0, Аліcсон Сантана
Бразильський хавбек відкрив рахунок після активного пресингу. Алісон відібрав м'яч у захисника "Ільвеса" та спокійно пробив у нижній кут повз голкіпера.
44 хвилина - 2:0, Кауан Еліас
Після подачі з кутового Еліас вдало зіграв головою, подвоївши перевагу донеччан. Удар виявився надто сильним для воротаря.
48 хвилина - 3:0, Аліссон Сантана
На старті другого тайму Аліcсон оформив дубль. Він знову змусив суперника помилитися під пресингом і ефектно завершив момент ударом у ближній кут.
74 хвилина - 4:0, Кевін Лопес де Маседо
Кевін добив м'яч у ворота після того, як голкіпер "Ільвеса" відбив удар Алісcона. Захисники не встигли накрити форварда.
88 хвилина - 5:0, Педріньйо
Після підбору м’яча в центрі поля Педріньйо прорвався до воріт і пробив потужно. Голкіпер не зумів впоратись з ударом.
89 хвилина - 6:0, Невертон Мартінс Да Сілва
Остаточний рахунок встановив Невертон, який після активного проходу завершив атаку результативним ударом у нижній кут.
Що далі?
Матч-відповідь між "Ільвесом" та "Шахтарем" запланований на 17 липня у фінському місті Тампере.
Переможець цієї пари зустрінеться у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з турецьким "Бешикташем".
Команда, яка програє, продовжить участь у Лізі конференцій, де її суперником стане нідерландський "АЗ Алкмаар".
Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону "Шахтар" посів третє місце в УПЛ – найгірший результат клубу з 1996 року. А чемпіоном України стало київське "Динамо", яке здобуло 17-й титул в історії.
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