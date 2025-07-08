"Динамо" і "Шахтар" втратили понад 50 млн доларів: що сталося з клубами?
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" стали найбільш збитковими футбольними клубами України у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube канал спортивного журналіста Михайла Співаковського.
Чисті фінансові втрати київського клубу склали 12,9 млн доларів. Водночас донецький "Шахтар" виявився ще більш збитковим - понад 42,8 млн доларів.
Таким чином, сума втрат "гірників" перевищила показник "Динамо" майже у 3,5 раза.
"Це значить, що у "Шахтарі" бухгалтерія абсолютно біла, і плюс у бразильців дуже хороший апетит", - зазначили ведучі "ТаТоТаке".
До четвірки клубів із найбільшими фінансовими втратами також увійшли "Карпати" зі Львова, які завершили рік із мінусом 8,5 млн доларів, та "Полісся", чий показник сягнув 4,7 млн доларів.
Цікаво, що всі ці чотири клуби є одними з найзаможніших та найамбітніших клубів Української Прем'єр Ліги.
Попри загальну негативну динаміку, кільком українським клубам вдалося завершити рік із прибутком.
Найкращий результат показала "Ворскла", яка, попри виліт до Першої ліги, зуміла заробити 242,8 тис. доларів.
Крім неї, позитивний фінансовий підсумок мали "Кривбас" (159,6 тис. доларів), "ЛНЗ" (81,3 тис.), "СК Полтава2 (74,5 тис.) та "Лівий Берег" (7,6 тис.).
Чистий прибуток українських клубів за 2024 рік до оподаткування:
- "Ворскла" - 242,8 тис. доларів
- "Кривбас" - 159,6 тис.
- ЛНЗ - 81,3 тис.
- "СК Полтава" - 74,5 тис.
- "Лівий Берег" - 7,6 тис.
- "Олександрія" - -8,6 тис.
- "Колос" - -28,9 тис.
- "Інгулець" - -55 тис.
- "Зоря" - -69,4 тис.
- "Чорноморець" - -247,4 тис.
- "Верес" - -547,9 тисячі
- "Рух" - -810,8 тисячі
- "Металіст 1925" - -1,3 млн
- "Оболонь" - -1,7 млн
- "Полісся" - -4,7 млн
- "Карпати" - 8,5 млн
- "Динамо" - -12.9 млн
- "Шахтар" - -42.8 млн
Нагадаємо, що розклад на новий сезон Української Прем'єр-ліги вже відомий.
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