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Суперник для "Динамо": литовський "Жальгіріс" переміг чемпіона Мальти на старті кваліфікації ЛЧ (відео)

Вільнюс, Четвер 10 липня 2025 09:34
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Суперник для "Динамо": литовський "Жальгіріс" переміг чемпіона Мальти на старті кваліфікації ЛЧ (відео) Фото: "Жальгіріс" зробив впевнений крок назустріч "Динамо" (ФК "Жальгіріс")
Автор: Андрій Костенко

Визначився фаворит у боротьбі за право зіграти з київським "Динамо" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У першому матчі 1-го раунду литовський "Жальгіріс" на власному полі впевнено здолав мальтійський "Хамрун Спартанс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на результат матчу.

Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд, перший матч

"Жальгіріс" – "Хамрун Спартанс" – 2:0

Голи: Антал, 59, Хаджі, 85

Як пройшла гра

Початок зустрічі не був надто багатим на гострі моменти – обидві команди обмежилися обережною грою. Втім, після перерви ініціативу перехопили господарі. Спочатку арбітр скасував гол бразильця Енріке через офсайд, однак на 59-й хвилині "Жальгіріс" відкрив рахунок: після подачі зі штрафного і скидки в дотик результативно пробив румунський нападник Антал.

Фінальний рахунок встановив коморський форвард Хаджі, який лише вийшов на заміну, але одразу використав помилку захисту мальтійців та забив другий м'яч – 2:0.

Що далі

Гру-відповідь команди проведуть 15 липня на Мальті. А вже 22 липня переможець цієї пари прийматиме київське "Динамо" у першій грі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні – на домашньому полі "Динамо" в єврокубковому сезоні.

Раніше розповіли, як "Динамо" і "Шахтар" втратили понад 50 млн доларів.

Також стали відомі точні дати та час усіх матчів першого туру УПЛ-2025/26.

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