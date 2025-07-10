"Шахтер" разнес "Ильвес" в Лиге Европы: все голы забили бразильцы (видео)
В четверг, 10 июля, на арене "Стожице" в столице Словении, Любляне состоялся стартовый поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" встречался с финским "Ильвесом".
О результате матча сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат турнира.
Донецкий "Шахтер" успешно начал еврокубковый сезон, одержав победу в первом поединке квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".
Этот матч стал первым официальным для главного тренера "горняков" Арды Турана. Его подопечные с первых минут захватили инициативу и закончили матч со счетом 6:0.
Голы "Шахтера"
25 минута - 1:0, Алисон
Бразильский хавбек открыл счет после активного прессинга. Алисон отобрал мяч у защитника "Ильвеса" и спокойно пробил в нижний угол мимо голкипера.
44 минута - 2:0, Элиас
После подачи с углового Элиас удачно сыграл головой, удвоив преимущество дончан. Удар оказался слишком сильным для вратаря.
48 минута - 3:0, Алисон
На старте второго тайма Алисон оформил дубль. Он снова заставил соперника ошибиться под прессингом и эффектно завершил момент ударом в ближний угол.
74 минута - 4:0, Кевин
Кевин добил мяч в ворота после того, как голкипер "Ильвеса" отразил удар Алисона. Защитники не успели накрыть форварда.
88 минута - 5:0, Педриньо
После подбора мяча в центре поля Педриньо прорвался к воротам и пробил мощно. Голкипер не сумел справиться с ударом.
89 минута - 6:0, Невертон
Окончательный счет установил Невертон, который после активного прохода завершил атаку результативным ударом в нижний угол.
Что дальше?
Ответный матч между "Ильвесом" и "Шахтером" запланирован на 17 июля в городе Тампере.
Победитель этой пары встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы с турецким "Бешикташем". Команда, которая проиграет, продолжит участие в Лиге конференций, где ее соперником станет нидерландский "АЗ Алкмаар".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Шахтер" занял третье место в УПЛ - худший результат клуба с 1996 года. А чемпионом Украины стало киевское "Динамо", которое получило 17-й титул в истории.
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