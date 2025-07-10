"Шахтер" разнес "Ильвес" в Лиге Европы: все голы забили бразильцы (видео)

В четверг, 10 июля, на арене "Стожице" в столице Словении, Любляне состоялся стартовый поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" встречался с финским "Ильвесом".

О результате матча сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат турнира .

Донецкий "Шахтер" успешно начал еврокубковый сезон, одержав победу в первом поединке квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".

Этот матч стал первым официальным для главного тренера "горняков" Арды Турана. Его подопечные с первых минут захватили инициативу и закончили матч со счетом 6:0.

Голы "Шахтера"

25 минута - 1:0, Алисон

Бразильский хавбек открыл счет после активного прессинга. Алисон отобрал мяч у защитника "Ильвеса" и спокойно пробил в нижний угол мимо голкипера.

44 минута - 2:0, Элиас

После подачи с углового Элиас удачно сыграл головой, удвоив преимущество дончан. Удар оказался слишком сильным для вратаря.

48 минута - 3:0, Алисон

На старте второго тайма Алисон оформил дубль. Он снова заставил соперника ошибиться под прессингом и эффектно завершил момент ударом в ближний угол.

74 минута - 4:0, Кевин

Кевин добил мяч в ворота после того, как голкипер "Ильвеса" отразил удар Алисона. Защитники не успели накрыть форварда.

88 минута - 5:0, Педриньо

После подбора мяча в центре поля Педриньо прорвался к воротам и пробил мощно. Голкипер не сумел справиться с ударом.

89 минута - 6:0, Невертон

Окончательный счет установил Невертон, который после активного прохода завершил атаку результативным ударом в нижний угол.

Что дальше?

Ответный матч между "Ильвесом" и "Шахтером" запланирован на 17 июля в городе Тампере.

Победитель этой пары встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы с турецким "Бешикташем". Команда, которая проиграет, продолжит участие в Лиге конференций, где ее соперником станет нидерландский "АЗ Алкмаар".