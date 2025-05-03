"Шахтар" - "Динамо": де і коли дивитися фінал Кубку України

РБК-Україна розповідає, де, коли і як дивитися онлайн чергове Класичне.

Коли і де відбудеться фінал Кубку України

Фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2024/2025 пройде у вівторок, 14 травня, в Житомирі на стадіоні "Полісся". Початок гри - о 18:30. Це історична подія для міста, адже вперше в своїй історії Житомир прийматиме вирішальний поєдинок національного кубкового турніру.

До цього у півфінальні київське "Динамо" впевнено здолало чернівецьку Буковину та за рахунок цього змогло пройти до фінальну. "Шахтар", своєю чергою, у напруженому двобої переміг "Полісся" з рахунком 0:1. Тоді житомиряни пропустили єдиний гол в овертаймі та втратили можливість зіграти у домашньому фіналі.

Центральний стадіон "Полісся" в Житомирі має багату історію. Він здубований у 1951 році, неодноразово змінював назви та проходив реконструкції. Остання масштабна реконструкція тривала з 2005 року і завершилася у 2020 році в рамках. Загальна вартість робіт становила 167 млн грн. Після оновлення стадіон отримав сучасне футбольне поле, трибуни та легкоатлетичне ядро. Наразі його місткість складає близько 6,5 тисяч глядачів.

Як дивитися матч "Шахтар" - "Динамо"

Пряма трансляція фінального матчу буде доступна на телеканалі УПЛ ТБ, який можна переглядати через популярні українські платформи: MEGOGO, Volia TV, Київстар ТБ та Vodafone TV. Поєдинок можна переглянути, маючи підписку на одній з платформ.