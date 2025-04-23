"Динамо" розгромило "Буковину" після провалу в першому таймі та вийшло в фінал Кубка України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Кубок України, 1/2 фіналу

"Буковина" – "Динамо" – 1:4

Голи: Бойчук, 22 – Волошин, 57, 62, Бражко, 70 (пенальті), Шапаренко, 76

Тренерський штаб "Динамо" тримає у голові Класичне з "Шахтарем", яке у рамках УПЛ відбудеться 27 квітня у Львові. Тому не дивно, що півфінал з представником Першої ліги спочатку спробували виграти малою кров'ю.

Склад, який Олександр Шовковський виставив з перших хвилин, був далеко не основним: Моргун – Вівчаренко, Дячук, Попов, Лучкевич – Рубчинський, Бражко, Піхальонок – Волошин, Герреро, Ярмоленко.

Проте, як виявилось боротися "ротацією" проти середняка другого за силою дивізіону справа не така вже й легка. Принаймні динамівці пропустили першими. На 22-й хвилині Бражко перед власним штрафним послизнувся і втратив м'яч на рівному місці. Помилкою скористався Глущук, який відпасував на Бойчука. А той пробив Моргуна пострілом у ближній кут.

"Динамо" переважало номінальних господарів, але, як це часто буває в протистояннях киян з командами класом нижче, діяли занадто схематично, без видумки. Безкінечні перепасовки, безадресні навіси та простріли в їхньому виконанні загрози не несли. А єдиний момент біля воріт "Буковини" виник після нестандартного пасу Ярмоленка, але Рубчинський цим шансом не скористався.

Отже "Динамо" пішло на перерву поступаючись – 0:1.

Довелося Шовковському кидати в бій гравців основи. Одразу по перерві на поле вийшли Ванат і Кабаєв, трохи згодом – Шапаренко і Буяльський. Це підсилення зрештою і перевернуло гру.

Спочатку Волошин протягом п'яти хвилин оформив дубль. Спочатку добив м'яч після того, як вихід віч-на-віч з воротарем не реалізував Ванат. А потім, після масованої атаки киян, захисники "Буковини" влучили динамівцю в ногу і м''яч відскочив у сітку. Незабаром Бражко фактично закрив поєдинок, реалізувавши пенальті, який заробив Ванат. А крапку в матчі поставив Шапаренко.

Здолавши "Буковину" з рахунком 4:1, "Динамо" стало першим фіналістом Кубка.