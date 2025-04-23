"Шахтар" вперше в історії переграв "Полісся" і не пустив його в домашній фінал Кубка України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Кубок України, 1/2 фіналу

"Полісся" – "Шахтар" – 0:1 (додатковий час)

Гол: Аліссон, 114

Для "Полісся" символічно було б зіграти в фінальному матчі 14 травня, який вперше в історії прийме рідне місто – Житомир. Для "Шахтаря", Кубок – єдина можливість виграти трофей у поточному сезоні. Тому компромісів у поєдинку бути не могло.

У воротах "Шахтаря" після паузи, пов'язаною з травмою, знов з'явився Дмитро Різник. Його дублер – Кіріл Фесюн вкрай невдало провів виділені йому матчі. Тому Маріно Пушіч вирішив не ризикувати. Сюрпризом стала відсутність у стартовому складі "гірників" Георгія Судакова.

Протистояння в Житомирі вилилось у захопливий матч рівних суперників. До перерви на полі було більше боротьби, ніж моментів. "Шахтар" діяв трохи гостріше, проте справа не дійшла ні до голу, ні до стовідсоткових гольових моментів.

А от у другому таймі гра запалала. Атаки накочувались то на одні ворота, то на інші. Одразу після перерви в стійку влучив Кевін. Житомирці відповіли небезпечною атакою, в якій мав забивати Назаренко: вийшовши фактично віч-на-віч з Різником він не влучив у дальній кут.

Загалом більш активними були "гірники", але й "Полісся" за будь-якої нагоди намагалось створити гостроту біля воріт суперників. І все ж голкіпер "Полісся" Кудрик вступав у гру набагато частіше Різника. І, відповідно, частіше виручав. Особливо серйозно надокучав обороні господарів Кевін.

На 82-й хвилині Пушіч кинув у бій "стратегічний резерв": Судакова та Траоре. Під завісу основного часу гравці "Полісся" помітно підсіли. "Шахтар" виглядав більш свіжим. Дуже гаряче біля воріт житомирців було у компенсовані до основного часу хвилини. Проте конвертувати перевагу в щось матеріальне донецький клуб не зміг. Після 90 хвилин - нулі на табло.

В екстратаймі – повна перевага "Шахтаря". "Гірники" вели гру на половині суперника, майже не дозволяючи гравцям "Полісся" перетнути центральну лінію. Але знову ж – без реальних загроз. Господарі очевидно зробили ставку на пенальті: тягнули час, грали на відбій. Атакувати та навіть пресингувати в них вже явно не вистачало сил.

Коли справа вже йшла до серії 11-метрових, "Шахтар" забив таки вирішальний гол. Відзначився новачок команди – Аліссон, який вийшов на поле якраз на додатковий час. Атаку розпочав на лівому фланзі Кевін, який відпасував на Судакова. Той – далі на Траоре. І дуже тонко в епізоді зіграв нападник: він міг бити сам, але помітив Аліссона, який впритул розстріляв Кудрика.

"Шахтар" вперше в історії протистояння команд обіграв "Полісся" та не пустив "вовчу зграю" у фінальний матч, який відбудеться 14 травня в Житомирі.

У вирішальній битві за Кубок України на нас чекає класичне протистояння: "Динамо" – "Шахтар".