"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть финал Кубка Украины

Уже скоро состоится финал Кубка Украины сезона-2024/2025, в котором будут играть донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

РБК-Украина рассказывает, где, когда и как смотреть онлайн очередное Классическое.

Когда и где состоится финал Кубка Украины

Финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 пройдет во вторник, 14 мая, в Житомире на стадионе "Полесье". Начало игры - в 18:30. Это историческое событие для города, ведь впервые в своей истории Житомир будет принимать решающий поединок национального кубкового турнира.

До этого в полуфинале киевское "Динамо" уверенно одолело черновицкую Буковину и за счет этого смогло пройти в финальную. "Шахтер", в свою очередь, в напряженном поединке победил "Полесье" со счетом 0:1. Тогда житомиряне пропустили единственный гол в овертайме и потеряли возможность сыграть в домашнем финале.

Центральный стадион "Полесье" в Житомире имеет богатую историю. Он был построен в 1951 году, неоднократно менял названия и проходил реконструкции. Последняя масштабная реконструкция длилась с 2005 года и завершилась в 2020 году в рамках. Общая стоимость работ составила 167 млн грн. После обновления стадион получил современное футбольное поле, трибуны и легкоатлетическое ядро. Сейчас его вместимость составляет около 6,5 тысяч зрителей.

Как смотреть матч "Шахтер" - "Динамо"

Прямая трансляция финального матча будет доступна на телеканале УПЛ ТВ, который можно просматривать через популярные украинские платформы: MEGOGO, Volia TV, Киевстар ТВ и Vodafone TV. Поединок можно посмотреть, имея подписку на одной из платформ.