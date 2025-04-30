Бондар розповів, що бразильці "Шахтаря" думають про війну в Україні

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Валерій Бондар поділився, як легіонери команди, зокрема бразильці, реагують на реалії війни в Україні.

У інтерв’ю РБК-Україна футболіст зазначив, що іноземні гравці глибоко переживають через ситуацію і дуже уважно стежать за новинами.

Що кажуть бразильці про війну

"Вони дуже переживають, дуже хвилюються стосовно цього питання. Тому, коли там буває декілька прильотів, то наступного ранку вони питають: як люди, чи є загиблі", - розповів Бондар.

За його словами, бразильці щиро бажають миру Україні та мріють про той час, коли футболісти зможуть грати у спокійній і безпечній країні.

"Вони теж хочуть, щоб ми жили в безпечній країні, щоб ніхто не стріляв, а ми могли грати спокійно. Ну і звісно, щоб люди робили свою роботу без страху", - додав футболіст.

В цілому, говорить український футболіст, легіонери “гірників" “дуже гарно ставляться до нас, до наших традицій, до нашої країни".

Як бразильці адаптуються в Україні

За словами Валерія, у команді панує гарне порозуміння між українцями та легіонерами. Спілкування підтримується не лише через перекладачів, а й завдяки "футбольній мові", яка є зрозумілою для всіх.

Окрему увагу іноземці звертають на українську погоду. Особливо важким для них є перехід до холодів та снігу, до чого бразильські гравці звикають не просто.

“Коли там вже трошки похолодає і випадає сніг - то вони не сильно адаптовані до цієї погоди. І їм до цього треба звикати взагалі. Як і до самого чемпіонату, бо у нас більш такий силовий футбол і у багатьох команд дуже хороша оборона, що не схоже на їхній чемпіонат", - сказав Бондар.

Нагадаємо, що нині в "Шахтарі" грає 9 бразильських футболістів, серед яких Кевін, Егіналду, Марлон Гомес, Педріньйо, Невертон та інші.

До слова, зовсім нещодавно, 19 квітня, під час матчу УПЛ між “Шахтарем” і “Колосом” на 44-й хвилині півзахисник “гірників” Марлон Гомес забив м'яч, який став ювілейним - 1 000-м голом бразильських легіонерів в історії донецького клубу.