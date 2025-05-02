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"Шахтар" продає квитки на "Донбас Арену": навіщо і як отримати

П'ятниця 02 травня 2025 17:01
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"Шахтар" продає квитки на "Донбас Арену": навіщо і як отримати "Шахтар" продає сувенірні квитки на "Донбас Арену (фото: Gettyimages)
Автор: Володимир Варуха

Донецький "Шахтар" оголосив про нову ініціативу на підтримку українських військових. В межах програми можна отримати сувенірний квиток на "Донбас-арену".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на прес-службу "Шахтаря".

Ініціатива "Шахтаря"

Футбольний клуб "Шахтар" оголосив благодійний збір на підтримку Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. У межах ініціативи вболівальники мають унікальну можливість отримати сувенірний квиток на останній матч, який відбувся на "Донбас Арені" 11 років тому.

Збір приурочено до річниці прощальної гри на головному стадіоні "гірників", що відбулася перед початком російської агресії на Донбасі. Щоб гарантовано отримати квиток, потрібно зробити донат від 1 000 гривень на спеціальну банку. Кошти спрямовуються на закупівлю броньованої техніки для 3-ї ОШБр. Донати приймаються до 25 травня включно. Після завершення збору з учасниками зв’яжеться менеджер клубу для уточнення адреси доставки сувенірного подарунка.

&quot;Шахтар&quot; продає квитки на &quot;Донбас Арену&quot;: навіщо і як отримати&quot;Шахтар&quot; продає квитки на &quot;Донбас Арену&quot;: навіщо і як отриматиЯк виглядає Донбас Арена у 2025 році (фото: скриншот)

Що відомо про стадіон

"Донбас Арена" - перший в Україні стадіон категорії "еліт" УЄФА, була урочисто відкрита 29 серпня 2009 року в Донецьку. Стадіон вміщував понад 50 тисяч глядачів і став справжнім символом нового етапу в історії клубу. Після початку бойових дій на сході України у 2014 році арена опинилася під контролем проросійських бойовиків. З того часу вона зазнала численних пошкоджень внаслідок обстрілів і перебуває в занедбаному стані.

Цей проєкт - не лише спосіб допомогти захисникам України, а й символічний акт пам’яті про рідний дім, тимчасово втрачено, але ніколи не забуто.

Раніше Бондар розповів, що думають бразильці про війну в Україні.

Також захисник поділився думками щодо найважчих матчів сезону.

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