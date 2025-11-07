Шахраї видурили у добровольця ЗСУ понад 3 млн гривень на "лазерну зброю"

У Києві викрили двох чоловіків, які інсценували "дію лазерної зброї" та ошукали американського волонтера з лав ЗСУ на понад 3,2 млн гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, 74-річний киянин та його 59-річний спільник видавали себе за "розробників зброї" та запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що можуть створити "лазерний пристрій" для ураження ворожих дронів і ракет.

Для переконливості вони інсценували демонстрацію роботи "установки". Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн гривень. Проте, насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану.

Відомо також, що потерпілий - громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військових, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.

Йому вже відшкодовано 20 тисяч доларів, а робота над поверненням решти коштів триває.