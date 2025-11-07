ua en ru
Шахраї видурили у добровольця ЗСУ понад 3 млн гривень на "лазерну зброю"

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 10:44
Шахраї видурили у добровольця ЗСУ понад 3 млн гривень на "лазерну зброю"
Автор: Каріна Левицька

У Києві викрили двох чоловіків, які інсценували "дію лазерної зброї" та ошукали американського волонтера з лав ЗСУ на понад 3,2 млн гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 74-річний киянин та його 59-річний спільник видавали себе за "розробників зброї" та запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що можуть створити "лазерний пристрій" для ураження ворожих дронів і ракет.

Для переконливості вони інсценували демонстрацію роботи "установки". Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн гривень. Проте, насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану.

Відомо також, що потерпілий - громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військових, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.

Йому вже відшкодовано 20 тисяч доларів, а робота над поверненням решти коштів триває.

Шахрайство на темі війни

Зауважимо, що в Україні зростає кількість шахрайств на криптовалютному ринку. Нові схеми дедалі частіше маскуються під "патріотичні ініціативи": "обмін лише для військових", "спеціальна пропозиція для ЗСУ" або "швидкий обмін без верифікації".

Утім за цими гаслами часто ховаються організовані злочинні схеми.

Крім того, правоохоронці викрили молодих чоловіків на шахрайстві. Вони створили в мережі фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді і заробили на цьому мільйон гривень.

А до цього в мережі виявили фейковий акаунт, який видає себе за Командувача Сил ТрО, генерал-майора Ігоря Плахути.

