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Експерти пояснили, як криптошахраї прикриваються ЗСУ та підставляють жертв

Вівторок 24 червня 2025 15:16
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Експерти пояснили, як криптошахраї прикриваються ЗСУ та підставляють жертв Фото: в Україні зростає кількість шахрайств на криптовалютному ринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні зростає кількість шахрайств на криптовалютному ринку. Нові схеми дедалі частіше маскуються під "патріотичні ініціативи": "обмін лише для військових", "спеціальна пропозиція для ЗСУ" або "швидкий обмін без верифікації". Утім за цими гаслами часто ховаються організовані злочинні схеми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів в рамках у рамках проекту "Говорить крипта" на ЕП.

Як пояснюють експерти ObmenAT24, подібні схеми працюють за класичною психологічною моделлю терміновості та довіри. Шахраї заманюють користувачів, створюючи ілюзію обмеженої пропозиції з емоційним акцентом: нібито обмін проводиться виключно для військовослужбовців, родин переселенців або на потреби армії.

"Схема з курсом особливо небезпечна для новачків крипторинку, які ще погано орієнтуються в екосистемі криптосервісів. На неї в погоні за більшим прибутком або можливістю здійснити швидкий обмін без перевірок попадаються і досвідчені криптогравці. Гроші зникають миттєво і без найменших шансів на повернення - шахраї працюють, не залишаючи юридичних слідів та заплутуючи технічні сліди, за якими їх можна відстежити чи ідентифікувати", - попереджають фахівці.

Ще небезпечнішими є випадки, коли шахраї здійснюють P2P-операції із залученням третіх осіб. Зокрема, аферист може створити ордер на купівлю криптовалюти, оплативши його з рахунку сторонньої людини, яка навіть не підозрює, що стала частиною злочинної схеми. У результаті продавець крипти - жертва шахрая - отримує кошти, які пізніше виявляються викраденими або незаконно використаними. Такі операції нерідко призводять до блокування рахунків, викликів до правоохоронних органів і навіть кримінальних проваджень.

"Криптообмін з P2P багатьом здається привабливим і безпечним варіантом через репутаційні рейтинги користувачів P2P-платформ і вбудовані на них гарантії та захист. Проте саме це створює ілюзію безпеки, чим користуються шахраї", - зазначають експерти ObmenAT24.

Свою діяльність криптошахраї часто маскують завдяки начебто офіційним листам від податкової чи правоохоронних структур, а діалоги з жертвами можуть вести згенеровані штучним інтелектом аватари, яких важко відрізнити від людей. Інші пастки чатують на неуважних користувачів у рекламній видачі пошукових систем та у соцмережах.

Фахівці застерігають: у гонитві за вигідним курсом чи швидкою угодою без перевірок користувачі часто нехтують базовими правилами безпеки. Саме тому ObmenAT24 як один із найпопулярніших в Україні криптообмінних сервісів закликає користуватись лише офіційними каналами взаємодії, перевіряти сайти, домени та реквізити перед кожною операцією.

Сервіс працює в Україні з 2016 року та підтримується міжнародною компанією з реєстрацією в ОАЕ. Географія операцій ObmenAT24 охоплює понад 30 міст України та 40 столиць світу, а його репутація підтверджена високими рейтингами на криптоплатформах і престижними галузевими відзнаками FinAwards’25, PaySpace Magazine Awards’24 та рекомендаціями провідних фінансових платформ.

Платформа ObmenAT24 має більш ніж мільйон клієнтів, підтримує понад 3500 комбінацій обміну криптовалют і фіату, а її середньодобові резерви сягають еквіваленту $700 тис.

Усі угоди фіксуються в момент зарахування криптовалюти на гаманець обмінника, що гарантує захист від волатильності ринку. А завдяки відсутності необхідності проходження складних KYC-процедур сервіс дозволяє швидко та безпечно здійснювати обміни онлайн і з використанням готівки.

"Уважність, обачність і ґрунтовна перевірка перед кожною дією - найбільш ефективна зброя проти шахраїв. Краще витратити 5 хвилин на перевірку, ніж втратити усі заощадження", - наголошують в ObmenAT24.

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шахраї в Україні
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