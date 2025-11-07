Мошенники выманили у добровольца ВСУ более 3 млн гривен на "лазерное оружие"
В Киеве разоблачили двух мужчин, которые инсценировали "действие лазерного оружия" и обманули американского волонтера из рядов ВСУ на более 3,2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет.
Для убедительности они инсценировали демонстрацию работы "установки". После этого военный передал им более 3,2 млн гривен. Однако, на самом деле никаких технологий и намерения изготавливать оружие у мужчин не было.
Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении двум мужчинам в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения.
Известно также, что потерпевший - гражданин США украинского происхождения, волонтер и основатель школы подготовки военных, который служит в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.
Ему уже возмещено 20 тысяч долларов, а работа над возвращением остальных средств продолжается.
Мошенничество на теме войны
Заметим, что в Украине растет количество мошенничеств на криптовалютном рынке. Новые схемы все чаще маскируются под "патриотические инициативы": "обмен только для военных", "специальное предложение для ВСУ" или "быстрый обмен без верификации".
Впрочем, за этими лозунгами часто скрываются организованные преступные схемы.
Кроме того, правоохранители разоблачили молодых мужчин на мошенничестве. Они создали в сети фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди и заработали на этом миллион гривен.
А до этого в сети обнаружили фейковый аккаунт, который выдает себя за Командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.