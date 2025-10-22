Мошенники создали фейковую страницу "Мадяра" и заработали миллион гривен на свои нужды
Правоохранители разоблачили молодых мужчин на мошенничестве. Они создали в сети фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Броуди и заработали на этом миллион гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора и Нацполиции.
Злоумышленниками оказались 17-летний и 20-летний киевляне. Они создали фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ с позывным "Мадяр".
Мошенники полгода собирали деньги якобы "для военных" через TikTok, однако полученные средства тратили на собственные нужды.
Речь идет как минимум о миллионе гривен.
Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием электронных средств (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Что говорят в полиции
В Нацполиции также рассказали о мошенниках, которые прикрывались ради "легких денег" Робертом Броуди с позывным "Мадяр".
"Полицейские выяснили, что злоумышленники создали в популярной соцсети TikTok ряд фейковых аккаунтов, используя настоящее имя известного украинского военнослужащего, которому президент Украины за личную отвагу и героизм присвоил звание Героя Украины", - говорится в пресс-службе полицейских.
Мошенники публиковали реальные видео с "Мадяром" и, представляясь его именем, собирали средства якобы на нужды подразделения.
Однако в дальнейшем собранные обманом средства фигуранты тратили на собственные нужды.
Сейчас уже известно о семи гражданах, которые перечислили средства на счета злоумышленников.
"Киберполицейские установили администраторов мошеннических аккаунтов и места их проживания. Ими оказались жители Одесской области, один из которых является несовершеннолетним", - добавили правоохранители.
Столичные следователи сообщили фигурантам о подозрениях, им грозит до восьми лет заключения.
Мошенничество последних дней
На днях в сети обнаружили фейковый аккаунт, который выдает себя за Командующего силами ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.
Также недавно сообщалось, что мошенники в Украине могут распространять в социальных сетях и мессенджерах опасные сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от имени якобы банка.
Еще украинцев предупреждали о еще одной схеме мошенников - обман при так называемом "получении посылки" от курьера.