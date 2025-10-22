ua en ru
Мошенники создали фейковую страницу "Мадяра" и заработали миллион гривен на свои нужды

Украина, Среда 22 октября 2025 16:40
Мошенники создали фейковую страницу "Мадяра" и заработали миллион гривен на свои нужды Фото: командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Броуди (Birds of Magyar)
Автор: Маловичко Юлия

Правоохранители разоблачили молодых мужчин на мошенничестве. Они создали в сети фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Броуди и заработали на этом миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Злоумышленниками оказались 17-летний и 20-летний киевляне. Они создали фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ с позывным "Мадяр".

Мошенники полгода собирали деньги якобы "для военных" через TikTok, однако полученные средства тратили на собственные нужды.

Речь идет как минимум о миллионе гривен.

Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием электронных средств (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Что говорят в полиции

В Нацполиции также рассказали о мошенниках, которые прикрывались ради "легких денег" Робертом Броуди с позывным "Мадяр".

"Полицейские выяснили, что злоумышленники создали в популярной соцсети TikTok ряд фейковых аккаунтов, используя настоящее имя известного украинского военнослужащего, которому президент Украины за личную отвагу и героизм присвоил звание Героя Украины", - говорится в пресс-службе полицейских.

Мошенники публиковали реальные видео с "Мадяром" и, представляясь его именем, собирали средства якобы на нужды подразделения.

Однако в дальнейшем собранные обманом средства фигуранты тратили на собственные нужды.

Сейчас уже известно о семи гражданах, которые перечислили средства на счета злоумышленников.

"Киберполицейские установили администраторов мошеннических аккаунтов и места их проживания. Ими оказались жители Одесской области, один из которых является несовершеннолетним", - добавили правоохранители.

Столичные следователи сообщили фигурантам о подозрениях, им грозит до восьми лет заключения.

Фото: за фейковые аккаунты киевлянам грозит срок до 8 лет (Нацполиция Украины и Офис Генпрокурора)

Мошенничество последних дней

На днях в сети обнаружили фейковый аккаунт, который выдает себя за Командующего силами ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.

Также недавно сообщалось, что мошенники в Украине могут распространять в социальных сетях и мессенджерах опасные сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от имени якобы банка.

Еще украинцев предупреждали о еще одной схеме мошенников - обман при так называемом "получении посылки" от курьера.

Полиция Киева Мошенники Офис Генпрокурора
