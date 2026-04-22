Шахраї дурять моряків в Ормузькій протоці вимагаючи мільйони у "крипті", - ЗМІ

00:08 22.04.2026 Ср
Судна потрапляють під обстріли через фейкові дозволи на прохід повз Ірану, йдеться у спеціальному звіті
aimg Пилип Бойко
Фото: танкер з нафтою (Getty Images)

Користуючись мінливою ситуацією в Ормузькій протоці шахраї почали виманювати гроші у капітанів суден нібито за безпечний прохід. До кораблів надсилають повідомлення "від іранської влади" та пропонують заплатити "мито" у криптовалюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізований морський портал The Maritime Executive.

Читайте також: Війна з Іраном виснажила запаси ключових ракет у США, - CNN

Експерти перевірили електронні повідомлення, які розсилали суднам і підтвердили, що це чистої води шахрайство. Злодії прикриваються офіційною версією, за якою ще в березні Іран запровадив власні правила транзиту. Основні деталі іранського плану:

  • оплата до 2 мільйонів доларів;
  • платежі приймають у криптовалюті або китайських юанях;
  • обов'язкова перевірка безпеки та отримання спеціального дозволу.

Проте фактична вартість проходу не є фіксованою й залежить від "рейтингу" країни, під прапором якої йде судно. Кораблі, які отримали схвалення, мають передати спеціальний PIN-код поблизу острова Ларак.

Обстріл замість "зеленого коридору"

У звіті наголошується, що шахраї використовують страх екіпажів перед затриманням судна. Компанія Marisks підтвердила, що щонайменше один корабель уже став жертвою обману. Капітан повірив фальшивому листу та здійснив платіж.

Коли його судно спробувало вийти з протоки, то замість вільного шляху екіпаж зустрів іранські канонерські човни. Військові відкрили вогонь по кораблю. Морякам заявили, що вони не мають жодного дозволу на прохід.

Що передувало цим подіям

Напередодні речник Центрального штабу іранської організації "Хатам аль-Анбія" заявив, що транзит через Ормузьку протоку повернувся до режиму суворого військового контролю. В Ірані пояснили це рішення діями США, зокрема морською блокадою, яку в Тегерані назвали "піратством".

Водночас інші представники іранської влади кажуть, що на тлі перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою" Тегеран відновив судноплавство. Однак постійне відкриття можливо лише за умови досягнення угоди зі Штатами.

Водночас власники нафтових танкерів обережно ставляться до будь-яких заяв. Частина суден після спроб пройти через протоку розвертається або зупиняється поблизу входу.

