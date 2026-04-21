Війна з Іраном виснажила запаси ключових ракет у США, - CNN
За кілька тижнів війни з Іраном США витратили значну частину своїх ракетних запасів. Йдеться про ключові системи, відновлення яких може тривати роками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.
За оцінками експертів та джерел, обізнаних із внутрішніми даними Міністерства оборони США, війна з Іраном створила "негайний ризик" вичерпання боєприпасів у разі майбутнього конфлікту, якщо такий виникне в найближчі кілька років.
Скільки ракет уже витратили
Згідно з новим аналізом, проведеним Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), за останні сім тижнів було витрачено щонайменше 45% запасів високоточних ракет. Також використано близько половини ракет-перехоплювачів систем THAAD і майже 50% запасів для систем Patriot.
Крім того, США витратили приблизно 30% ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет JASSM і близько 20% ракет SM-3 і SM-6.
Чи готові США до нової війни
За даними аналітиків CSIS, у короткостроковій перспективі США, ймовірно, мають достатньо бомб і ракет, щоб продовжувати бойові операції проти Ірану за будь-якого сценарію, якщо хитке перемир’я не втримається.
Але кількість критично важливих боєприпасів, що залишилися в запасах США, вже не є достатньою для протистояння майже рівному супротивнику, такому як Китай, і, ймовірно, знадобляться роки, перш ніж запаси цієї зброї повернуться до довоєнного рівня.
"Високі витрати на боєприпаси створили вікно підвищеної вразливості в західній частині Тихого океану", - заявив Марк Кансіан, полковник Корпусу морської піхоти США у відставці та один з авторів звіту CSIS.
За його словами, США знадобиться "від одного до чотирьох років, щоб поповнити ці запаси, і ще кілька років після цього, щоб розширити їх до необхідного рівня".
У Пентагоні водночас заявляють, що американські військові мають достатньо ресурсів для виконання своїх завдань.
"З моменту вступу президента Трампа на посаду ми провели низку успішних операцій у різних бойових командуваннях, одночасно забезпечуючи, щоб американські збройні сили мали потужний арсенал можливостей для захисту нашого народу та наших інтересів", - зазначив головний речник Пентагону Шон Парнелл.
Нагадаємо, у перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль разом із союзниками використав близько 800 ракет Patriot для перехоплення іранських цілей. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет.
На цьому тлі Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд доларів для фінансування війни проти Ірану, що свідчить про масштаб потреб і стрімке зростання витрат.
За оцінками, лише за перші 12 днів операції США витратили значну частину запасів високоточного озброєння, які накопичували роками. Їх відновлення потребуватиме часу і значних фінансових ресурсів.