"Шахеди" атакували Одещину вночі: пошкоджена адмінбудівля

Попередні атаки Одещини

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська також атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Повідомлялось про влучання у промисловий об’єкт та пожежу.

РБК-Україна повідомляло також, як 2 жовтня окупанти завдали масованого удару по депо "Укрзалізниці" в Одесі, тоді машиніста потяга було поранено.

Також відомо, що внаслідок атаки ворога в Одеській області було знищено цех і склад одного з виноробних підприємств.

Під час удару на заводі перебували близько 50 працівників, усіх встигли евакуювати. Постраждалих серед персоналу тоді не було.