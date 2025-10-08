UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Шахеди" атакували Одещину вночі: пошкоджена адмінбудівля

Ілюстративне фото: пожежники оперативно загасили загоряння (Facebook Сергій Крук)
Автор: Маловічко Юлія

Одеську область в ніч на 8 жовтня атакували ударні безпілотники ворога. Внаслідок цього виникли пошкодження адмінбудівлі та господарського приміщення, також відомо про загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Від обстрілів росіян постраждав цього разу Одеський район.

"Уночі зафіксовані атаки ударними безпілотниками по Одеському району. Пошкоджено скління адмінбудівлі об’єкту цивільної інфраструктури та господарське приміщення", - написав голова ОВА.

Також, за його словами, через обстріл дронами виникло займання, яке було оперативно ліквідовано. 

Постраждалих в результаті нічного обстрілу Одещини немає.

Попередні атаки Одещини

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська також атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Повідомлялось про влучання у промисловий об’єкт та пожежу.

РБК-Україна повідомляло також, як 2 жовтня окупанти завдали масованого удару по депо "Укрзалізниці" в Одесі, тоді машиніста потяга було поранено.

Також відомо, що внаслідок атаки ворога в Одеській області було знищено цех і склад одного з виноробних підприємств.

Під час удару на заводі перебували близько 50 працівників, усіх встигли евакуювати. Постраждалих серед персоналу тоді не було.

ОдесаАтака дронів