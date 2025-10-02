Масовані удари по Україні: постраждало депо в Одесі, на півночі затримки потягів

Цієї ночі Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, потяги прямували із затримками, проте рух вдалося відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єра з відновлення України Олексія Кулеби .

"Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині - десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю", - наголосив Кулеба.

За його словами, цієї ночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Чоловіку нині надається вся необхідна допомога.

Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі.

Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок - всі продовжили рух, контактна мережа заживлена.

Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою. Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії.

"Росія щодня намагається зруйнувати одну з основ української стійкості - нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання", - підсумував він.