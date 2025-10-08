"Шахеды" атаковали Одесскую область ночью: повреждено админздание

Предыдущие атаки Одесской области

Напомним, 6 октября российские войска также атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Сообщалось о попадании в промышленный объект и пожар.

РБК-Украина сообщало также, как 2 октября оккупанты нанесли массированный удар по депо "Укрзализныци" в Одессе, тогда машинист поезда был ранен.

Также известно, что в результате атаки врага в Одесской области были уничтожены цех и склад одного из винодельческих предприятий.

Во время удара на заводе находились около 50 работников, всех успели эвакуировать. Пострадавших среди персонала тогда не было.