На Одещині "Шахеди" влучили в промисловий об'єкт, виникла пожежа

Одеська область, Понеділок 06 жовтня 2025 08:25
На Одещині "Шахеди" влучили в промисловий об'єкт, виникла пожежа Фото ілюстративне: на Одещині "Шахеди"  влучили в промисловий об'єкт (facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 6 жовтня російські війська вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Є влучання у промисловий об’єкт, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини "Шахедами", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Голова ОВА уточнив, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Атаки на Одесу та область

Одеса та область регулярно зазнає атак російських військ із застосуванням ударних дронів і ракет.

Так, вночі 2 жовтня окупанти завдали масованого удару по депо "Укрзалізниці" в Одесі, тоді був поранений машиніст потяга.

Також відомо, що внаслідок російської атаки в Одеській області було знищено цех і склад одного з виноробних підприємств.

На момент удару на заводі перебували близько 50 працівників, однак усіх встигли евакуювати. Постраждалих серед персоналу тоді не було.

Ще раніше внаслідок ворожої атаки на Одещині спалахнула пожежа у п’яти торговельних кіосках.

Унаслідок вибухів було пошкоджено будівлі готелю, відділень "Укрпошти" та "Укртелекому", будинок культури, центр надання адмінпослуг, а також кілька автомобілів.

