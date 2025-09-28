ua en ru
На Одещині окупанти вдарили по винному заводу: в ОВА показали наслідки

Неділя 28 вересня 2025 13:27
UA EN RU
На Одещині окупанти вдарили по винному заводу: в ОВА показали наслідки Фото: внаслідок нічного удару РФ знищено виробничі приміщення винного заводу (t.me/odeskaODA)
Автор: Савченко Юлія

Нічний дроновий удар РФ по Одещині знищив цех та склад винного заводу. Також пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Російський удар завдав значних пошкоджень виробничим приміщенням, знищено частину обладнання та продукції.

В момент атаки на робочій зміні заводу було 50 працівників. Їх вчасно евакуювали. Постраждалих серед персоналу немає.

Крім промислових об’єктів, дроновий удар пошкодив дах та скління приватного будинку неподалік.

На місці працюють рятувальні служби.

Фото: наслідки удару по винному заводу (Одеська ОВА)

Масований обстріл України

Росія понад 12 годин обстрілювала Україну. Наразі відомо про 4 загиблих та понад 70 поранених, серед яких двоє рятувальників.

Внаслідок атак Росії пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів по всій країні, включно з житловими будинками та медичними закладами.

Нагадаємо, окупанти завдали комбінованого удару, випустивши 643 цілі по Україні, з яких 595 дронів різних типів і 48 ракет. Протиповітряна оборона знешкодила 611 повітряних цілей.

Наразі відомо про чотирьох загиблих у Києві і 14 поранених. Більше про обстріл Києва - за посиланням.

Також у матеріалі РБК-Україна дивіться репортаж з місця удару по 5-поверхівці у Києві.

