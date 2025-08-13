Шабуніну вручили оновлену підозру

Що відомо про справу Шабуніна

Нагадаємо, у липні ДБР оголосило підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від проходження військової служби та використанні автомобіля, призначеного для потреб ЗСУ.

Як відомо, правоохоронці провели обшуки у військовій частині в Чугуєві, куди нещодавно перевели Шабуніна, та в його будинку в Києві.

Слідчі ДБР зазначають, що підозрюваний, який мобілізувався у 2022 році, тривалий час не з'являвся до місця служби, а прикривав свою відсутність відрядженнями, перебуваючи у цивільних установах, які не належать до Сил оборони.

Також слідство повідомило, що фігурант регулярно отримував щомісячне грошове забезпечення понад 50 тисяч гривень.

У Центрі протидії корупції заявили, що обшуки відбувалися без ухвали суду. Сам Шабунін після обшуків заявив, що президент Володимир Зеленський, "користуючись війною, робить впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".

Печерський районний суд Києва 15 липня обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

