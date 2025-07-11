Шабунін отримав підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві
ДБР повідомило про підозру громадському активісту, який, за даними слідства, ухилявся від служби в армії та без дозволу користувався автомобілем, призначеним для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
За даними джерел РБК-Україна, йдеться про очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, у якого сьогодні проводилися обшуки.
Слідчі ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який мобілізувався у 2022 році, але тривалий час не з’являвся до місця служби. За даними слідства, він прикривав свою відсутність відрядженнями, перебуваючи у цивільних установах, які не належать до сил оборони.
Також задокументовано, що попри фактичну відсутність у військовій частині, фігурант регулярно отримував щомісячне грошове забезпечення понад 50 тисяч гривень.
Крім того, слідство встановило, що підозрюваний незаконно використовував позашляховик, ввезений як гуманітарна допомога для потреб армії. Транспортний засіб не був належним чином оформлений і використовувався в особистих цілях, зокрема для пересування Києвом.
Військовослужбовцю оголошено підозру за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, та ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) - шахрайське заволодіння чужим майном у великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.
Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Водночас у ДБР заявили, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю.
Що передувало
Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області, а також вдома.
Хто такий Шабунін
Віталій Шабунін народився 26 листопада 1984 року у Рівному. У 2012 році він створив Центр протидії корупції (ЦПК) та очолив його - це грантова громадська організація, яка контролює держзакупівлі та бореться з корупцією у цій сфері, лобіює антикорупційні закони.
З червня 2015 року очолив Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.
Раніше ми писали, що Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу з блогера та активіста Віталія Шабуніна. Мова йде про сплату 126,4 тисячі гривень.
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