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Шабуніну обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Київ, Вівторок 15 липня 2025 19:37
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Шабуніну обрали запобіжний захід: що вирішив суд Фото: голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Печерський районний суд Києва 15 липня обрав запобіжний захід для керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Його не заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

Суд обрав для Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що сторона обвинувачення просила суд обрати для Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Варто зазначити, що особисте зобов'язання є найбільш м'яким запобіжним заходом, який полягає в обмеженні права підозрюваного, обвинуваченого на свободу пересування, вибір місця проживання, забезпеченні виконання покладених на нього процесуальних та інших, визначених законом і зазначених в особистому зобов'язанні, обов'язків.

Що відомо про справу Шабуніна

Нагадаємо, 11 липня ДБР оголосило підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Його підозрюють в ухиленні від проходження військової служби й використанні автомобіля, призначеного для потреб Збройних сил.

Як відомо, правоохоронці провели обшуки у військовій частині в Чугуєві, куди нещодавно перевели Шабуніна, та в його будинку в Києві.

Слідчі ДБР зазначають, що підозрюваний, який мобілізувався у 2022 році, тривалий час не з'являвся до місця служби, а прикривав свою відсутність відрядженнями, перебуваючи у цивільних установах, які не належать до Сил оборони.

Крім того, слідство повідомило, що фігурант регулярно отримував щомісячне грошове забезпечення понад 50 тисяч гривень.

Санкції статей, за якими отримав підозру Шабунін, передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

У Центрі протидії корупції заявили, що обшуки відбувався без ухвали суду. Сам Шабунін після обшуків заявив, що президент Володимир Зеленський, "користуючись війною, робить впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".

Що відомо про Віталія Шабуніна та більше про справу проти нього - у матеріалі РБК-Україна.

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Суд Запобіжний захід Виталий Шабунин
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