Хто такий голова ЦПК Віталій Шабунін і чому обшуки у активіста викликали скандал

РБК-Україна розповідає, хто такий Шабунін та чому обшуки у нього викликали суспільний резонанс.

Хто такий Шабунін

Віталій Шабунін народився 26 листопада 1984 року у Рівному. Він є українським громадським діячем, блогером і активістом у сфері антикорупції. Навчався в університеті, а ще студентом п'ятого курсу став депутатом Рівненської міської ради.

У 2008 році переїхав до Києва, де працював у громадській мережі "ОПОРА" та очолював Всеукраїнську фундацію регіональних ініціатив.

У 2012 році разом з Дарією Калинюк заснував громадську організацію "Центр протидії корупції" (ЦПК), де обійняв посаду голови правління. Під його керівництвом ЦПК лобіює запровадження антикорупційного законодавства, контролює державні закупівлі та добивається запровадження електронного декларування.

Він також очолював Раду громадського контролю при НАБУ у 2015-2016 роках і був членом Національної ради з питань антикорупційної політики (з червня 2019 до червня 2020 - ред.).

З лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення росіян мобілізувався до Сил ТРО. В подальшому був переведений до відділу логістики у Харкові.

Обшуки у Шабуніна

11 липня низка ЗМІ почала писати про те, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області, а також вдома.

Згодом у ДБР повідомили, що оголосили підозру громадському активісту, який, за даними слідства, ухилявся від служби в армії та без дозволу користувався автомобілем, призначеним для ЗСУ.

Імені не розкривалось, однак за даними джерел РБК-Україна, мова про очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, у якого сьогодні проводилися обшуки.

Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, та ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) - шахрайське заволодіння чужим майном у великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Реакція на обшуки та підозру

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк, у коментарі РБК-Україна розповіла, що ДБР дійсно провело обшуки у Шабуніна.

"Обшук відбувався без ухвали суду, що на Чугуївщині, що в Києві. Це відбувається в дуже екстраординарних випадках, якщо це якийсь серйозний злочинець, невідкладний обшук, у якому відключають телефони, планшети, відбирають телефони.. Вони не дочекалися адвоката, почали обшук без адвоката, він приїхав в кінці", - розповіла вона.

Заява депутатської фракції "Голос"

Парламентська фракція партії "Голос" вважає це політично мотивованим тиском і спробою розправи. Використання силовиків у політичних цілях - неприпустиме в демократичній державі.

"Використання правоохоронних органів з метою тиску на політичних опонентів влади набуває ознак системності. І це в рази небезпечніше у момент, коли ворог робить все для розколу суспільства, а опоненти серед членів ЄС у цей час критикують Україну, намагаючись зірвати процедуру вступу", - наголосив член депутатської фракції ПП "Голос" Ярослав Юрчишин.